凱達冬季限定「帝王海鮮鍋」波士頓龍蝦豪邁登場

天冷就是該吃鍋！「凱達大飯店」的「家宴」中餐廳為搶攻饕客味蕾，即日起至2月底，推出「四湖黑草羊肉爐」、「陳薑紅面老鴨鍋」、「養顏牛奶海鮮鍋」及最夯的痛風系「帝王海鮮鍋」，將波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、美國生干貝、九孔鮑魚、扇貝等高檔海味入鍋超澎湃，每鍋適合6至8人享用，溫暖補足冬天元氣，讓民眾吃好吃滿！

今年重磅推出、吸睛度破表的「帝王海鮮鍋」，光前置作業需40分鐘準備，還要兩人合力才能將裝滿高檔海鮮食材的木桶抱上桌，可見份量霸氣十足！主廚嚴選新鮮波士頓龍蝦，由純淨海域孕育出個頭飽滿的波士頓龍蝦，肉質肥美甘甜、營養價值高，僅需簡單料理即能忠實呈現自然風味，除了下足重本採用兩隻波士頓龍蝦外，還有鱈場蟹腳、口感鮮甜彈脆的大草蝦、美國生干貝、台灣東北角的九孔鮑魚、扇貝及鯛魚片等近10種海鮮食材，搭配精心熬煮的日式昆布湯底，原汁原味呈現海味的鮮甜，過癮滋味讓人停不下箸。奢華痛風系「帝王海鮮鍋」每份9,999元+10%，適合6至8人品嚐，需三天前預訂。

俗語說「冬吃羊肉賽人參，春夏秋冬也強身」。凱達「家宴」中餐廳推出「四湖黑草羊肉爐」每鍋1,280元+10%，使用雲林四湖土羊肉，比起澳洲羊肉的口感更加札實Q彈，耐煮且極富香氣，先加入紅露酒將羊肉去腥，再將紅白蘿蔔等蔬菜、豆腐乳、熟地、紅棗、桂皮、肉桂、豆蔻、月桂葉等中藥材，和甘蔗煨煮2小時帶出甜味的精華湯底，搭配富有口感的土羊肉，暖心舒胃，為冬季熱門進補鍋物。

食補明星鍋品「陳薑紅面老鴨鍋」1,280元+10%，特選皮薄彈牙且肉質鮮嫩的紅面番鴨，先將鴨肉拍打軟嫩，用北港胡麻油翻炒，將香氣逼出並使鴨肉水分鎖在其中，再加入阿里山的老薑母、黑棗、枸杞、月桂葉等中藥材以燒酒燉煮兩小時而成，老薑能去腥味且驅除寒氣。在濕冷冬季，喝上一口溫潤不燥熱的薑母鴨湯，配上富有麻油香氣的老薑和甘醇鴨肉入胃，通體舒暢無不痛快！

受愛美饕客青睞的「養顏牛奶海鮮鍋」1,580元+10%，以養顏美容的牛奶湯底，配上嚴選的鱈場蟹腳、美國生干貝、花蟹、白蝦、馬蹄貝、中卷以及當令新鮮蔬菜，滋味濃郁讓人想一口接一口！家宴另推出鍋物綜合蔬食盤供民眾加點，每盤420元+10%。