北富銀推出全台首創市區接送及機場餐廳禮遇

台北富邦銀行進行信用卡權益使用調研發現， 機場接送及機場貴賓室已無法百分百滿足客戶多元需求。 為提供北富銀卡友更周到的服務體驗， 北富銀針對信用卡權益拋出市場震撼彈，旗下尊御世界卡推出全台首 創市區接送及機場餐廳禮遇，讓客戶可以盡情享用權益， 感受極致尊榮。

北富銀總經理程耀輝強調：「提供權益就是要讓客戶用好用足！」根 據調研顯示，不少客戶出國時有私用車或公務車接駁， 用不到機場接送，為使信用卡權益更貼近客戶所需， 北富銀決定擴大尊御世界卡接送服務使用範圍，除花東外島外， 全國各地皆可享30公里內單程接送免費， 無論是假日想帶家人外出用餐，或平時需要接送長輩就醫， 都可依狀況預約使用。每卡每年享有6次免費接送， 可選擇用於機場接送或市區接送， 若需要國外機場接送也能加價升等，滿足客戶多元化的交通需求。

機場貴賓室不僅人多時比較嘈雜，若客戶是與親友一同出國， 進貴賓室有攜伴名額限制且要支付額外費用， 不少客戶只好忍痛放棄使用權益。從客戶的角度出發， 北富銀特別新增6家高檔舒適的特約機場餐廳套餐選項之禮遇， 包括桃園機場的D畢卓樂地餐廳、誠盟D3 Bar和D7 Bar，以及松山、台中、高雄機場的hómee KITCHEN 好饗廚房，卡友可依需求選擇使用機場貴賓室或兌換餐券，每卡每年 享12次免費禮遇，客戶能在上機前和親友輕鬆地享用一頓大餐， 帶著愉快滿足的心情踏上旅途！

雖然今年不少銀行調降信用卡權益或拉高使用門檻，但北富銀始終以 客為尊，堅持旗下信用卡原有權益不變，更進一步因應客戶痛點推動 尊御世界卡權益升級，期望以實際行動回饋客戶支持， 提供令人驚豔的有感服務。

除了接送服務再升級和餐飲服務外，尊御世界卡還新增高鐵標準車廂 88折優惠，搭配原有的市區免費停車每日3小時、 道路救援零門檻不限次數、國外消費1.5%及國內消費0.8%現 金回饋等尊榮禮遇，權益回饋之豐厚遙遙領先市場同級信用卡， 展現出北富銀經營高端客群市場的決心。 詳細信用卡權益內容請詳北富銀官方網站