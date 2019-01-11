教育局於今（11）日在鶯歌工商舉辦「 2018新北市全國精品金工競賽頒獎典禮」，共有來自全國大專院 校及高國中144人次參與競賽，共有52位精品金工達人獲獎， 教育局副局長蔣偉民到場頒獎及感謝企業共同培育精品金工技職人才 。

教育局副局長蔣偉民指出， 教育局結合業界實務資源與東龍珠鑽石集團合作打造鶯歌國中及鶯歌 工商金工教室，以培力營作為珠寶金工設計職前基礎教育， 透過產官學合作，共同培育專業精品工藝設計人才， 讓臺灣成為創造世界精品珠寶工藝的重鎮。

業界代表東龍珠鑽石集團連續兩年捐贈首次參賽學校價值萬元工具箱 組，作為推廣珠寶金工產業的引線，本次獎金最高5萬元， 競賽分成手繪/3D繪圖及精品工藝兩組，其中手繪/3D繪圖組， 以各類寶石作為主要設計元素， 榮獲本組國中組第一名的本市鶯歌國中陳萱穎同學表示， 我非常喜歡繪畫，透過這次競賽畫出想像中的寶石， 藉由學校辦理金工職業試探班實作課程， 將平面作品做成真正的實體作品，未來能朝設計類科繼續發展。

精品工藝組以925銀板材現場製作，包含取胚、整修、鍛敲、 燒焊、鑲嵌、拋光等技術，榮獲本組高中職第一名的本市鶯歌工商廖 文靖同學表示，為了這次全國競賽能做出最好的作品， 一次次地不斷反覆練習與琢磨，終於得到評審老師的肯定， 感謝老師及業界師傅熱心無私的付出與教導， 更感謝鶯歌工商學校完善的設備及培訓課程， 讓我可以在選擇技職教育的路上得到最好的資源， 我會秉持著感恩的心繼續在這條路奮鬥努力! 指導老師鶯歌工商美術工藝科黃珮玲教師表示， 精品工藝組訓練時間是漫長的， 透過團體訓練讓孩子彼此間產生競合關係， 因為學習不拘限於課本知識，而是實際技術與能力， 藉由競賽讓全國參賽者相互交流，給孩子有展現金工技能的舞台。