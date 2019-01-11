臺灣企銀送愛心到金門贊助金門「銀髮樂齡學堂」暨家扶中心建館計畫

銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀公益活動之主軸， 去年已陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、 苗栗縣三義鄉及嘉義縣布袋鎮成立「銀髮樂齡學堂」。

今年持續積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」 專案，該行所贊助的第五家「銀髮樂齡學堂」， 在金門縣烈嶼鄉青岐社區發展協

會協助下於108年1月11日熱鬧揭牌，共同為該社區老人提供1 週5天的幸福共餐、健康促進、社會互動、 快樂學習及延緩失能等服務，讓當地

老人均能獲得在地且妥適的照顧服務， 並建造健康快樂在地安老的社區生活。

青岐社區發展協會成立於民國86年，服務範圍涵蓋3個村落， 總人口數3,125人，其中65歲以上長者達486人，比例為1 5.55%（金門縣政府公佈數

據），因青壯年人口皆已外移，居住者大多為老年人口， 屬高齡化社區，為落實社區照顧銀髮族的理念， 讓年長者享有溫馨之社區環境及相關照護資

源，鑑於該協會現有廚房及活動空間設備已損壞老舊， 經由臺灣企銀金門分行提報並以專案方式贊助其修繕經費及添購健康 器材，以增進該社區弱

勢長者生活及照顧品質。

另外金門家扶中心為扶助弱勢家庭及社區兒童進行「 兒童社區扶幼中心(扶幼館)建館計畫，已於107年11月舉辦建 館動土儀式，預計將於民國109年

6月完工使用， 惟概算完工前尚缺新台幣伍仟萬元經費急需對外募集， 臺灣企銀秉持「深耕社區，回饋鄉里」的服務理念， 贊助該中心建館經費，期

盼家扶中心扶幼館能夠早日興建完成， 提供社區兒童一個完善活動空間。

黃博怡董事長表示，此次前進離島金門落實社區照顧的理念， 使老幼皆能在己身所處的社區獲得關懷與照顧， 更希望持續透過偏鄉地區「銀髮樂齡學堂」

的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

黃博怡董事長同時表示： 扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發 展願景，藉由中小企業主認同，臺灣企銀已發行結合信用卡

及一卡通功能之「銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3%為公 益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費， 用以濟助弱勢銀髮族群，

號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量， 並與各界攜手共創美好社會。