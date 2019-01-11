本週發行量加權股價指數漲幅約為4.02% 上市股票總市值達29.43兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年1月11日發行量加權股價指數收盤為9,759.40點，較上週(2019年1月4日)的9,382.51點上漲376.89點，漲幅約為4.02%，台灣50指數收盤為7,316.45點，較上週的6,979.57點上漲336.88點，漲幅約為4.83%，寶島股價指數收盤為11,167.48點，較上週的10,748.73點上漲418.75點，漲幅約為3.90%。產業別指數全面上漲，以光電類指數上漲11.36%為最大，以觀光類指數上漲0.30%為最小，未含金融類指數上漲332.65點，漲幅約為4.24%，未含電子類指數上漲449.61點，漲幅約為3.31%，未含金融電子類指數上漲409.53點，漲幅約為3.57%。

本週集中交易市場總成交金額為4,844.19億元，全體上市股票成交金額為4,365.97億元，股票成交量週轉率為1.25%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類909.47億元，占全體上市股票交易金額20.83%

第二名，半導體類794.97億元，占全體上市股票交易金額18.21%

第三名，光電類458.47億元，占全體上市股票交易金額10.50%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.77%

第二名，通信網路類2.36%

第三名，電機機械類2.34%

累計今年年初開盤迄今共8個交易日，集中市場總成交金額為7,560.68億元，市場日平均成交金額為945.09億元，股票成交量週轉率為1.91%，股票日平均成交量週轉率為0.24%。

2019年1月11日全體上市公司市場總值為新台幣29兆4,325.12億元，較上週(2019年1月4日)市值28兆2,896.77億元增加1兆1,428.35億元，增幅約為4.04﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料