食安沒保障？ 美FDA被迫暫停食品製造常規檢驗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國2018年底爆發的蘿蔓生菜大腸桿菌風波尚未停歇，現在傳出美國食品藥物管理局(FDA)暫停了本土食品生產和加工設施的常規檢查，原因是受到美國聯邦政府部份單位「關門」影響，此消息傳出引起民眾恐慌，所幸FDA本周三（9日）表示，預計下周將恢復高風險的食品製造常規檢查。

由於美國國會參議院未能通過聯邦政府臨時撥款法案，聯邦政府非核心部門從美國時間2018年1月20日凌晨開始「關門」，截至10日為止，聯邦政府已經關門20天，而這股關門風波也延燒到了美FDA。

美FDA局長Scott Gottlieb在推特（Twitter）上表示，該機構每周平均會針對食品生產和加工設施執行160件左右的常規檢查，其中受污染的食品約占3分之1左右，包含海鮮、蔬果和乳製品等，民眾若不慎食入受污染的食品，恐引起食物中毒。然而受到美國聯邦政府部份單位「關門」影響，境內食品製造例行性檢查作業竟遭到延誤。

根據美國NBC新聞(NBC News)報導，受到此次「關門」風波波及，美FDA近半數的員工被迫放無薪假。局長Scott Gottlieb接受紐約時報（The New York Times）記者訪問時表示，為了保障民眾食的安全，下周約有150名員工將重返崗位，首要工作希望能恢復高風險食品製造的常規檢查。

局長Scott Gottlieb也特別強調，「關門」風波只耽誤了境內食品製造的常規檢查，國外進口食品檢查作業絕對不會受到影響，同時，他會在法律允許的情況下，盡自己所能去維護食安問題，希望民眾放心。