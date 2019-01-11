入侵高鐵系統遭檢調搜索　台灣天才駭客稱「以白帽角度做這事」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）曾刪掉臉書創辦人祖克柏帳號、以1元購買502支iPhone手機的駭客張啟元又出新招，去(107)年12月他入侵高鐵訂票系統網站，將退票金額由40元更改為20萬元，遭到高鐵告發，9日被檢調搜索。

高鐵公司今(11)日表示，已阻擋惡意不法行為，未影響售票秩序及旅客權益，將對不法行為人追訴民事、刑事責任。

綜合中時與中央社報導，被喻為「台灣天才駭客」的張啟元，去年(107年)12月登入高鐵「T-Express行動購票」APP，購買台北到南港區間車票，隨即辦理退票，並入侵系統，將退票金額由40元更改為20萬元，「​想詐領退票款」​。

不過此舉最終不敵高鐵帳務比對系統，高鐵察覺異常後即向法務部調查局舉報，資安科於9日約談張啟元，張啟元坦承犯行。調查局將張啟元移送桃園地檢署複訊，檢察官諭令以10萬元交保。

對此，張啟元10日在臉書po出多篇文章，大吐苦水。

如果我要做壞事

我根本不用填寫真實資料

還用中華電信的固定IP

當然是填假資料開VPN

這是我不管在國內外做資安研究都不變的原則

因為我本來就是以白帽的角度來做這件事 我又不是怪盜基德

要偷東西還故意留紙條留真名喔?

他也提到，白帽駭客、獎金獵人這種工作職稱和概念太新了，台灣資安經過這麼多年完全沒有起色，他的專業和職業到現在依然不被認同。國外相當受歡迎的白帽制度，在台灣卻被唾棄。

「有多少真正為了台灣資安努力的人被重重地潑了冷水？」

張啟元說，他靠自己的努力翻身，在台灣只有被查水表的份。

所謂的白帽駭客(White Hat Hacker)，是指有能力入侵電腦系統、破壞系統的人。不過他們是利用自己的技能來協助組織或系統加強資訊安全，提醒系統所有者在電腦保安方面的漏洞，有時甚至主動加以修補。