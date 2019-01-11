(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)南韓大報《東亞日報》發佈深度報導，介紹北韓駭客背後的秘密。一起來看看報導怎麽說。

報導介紹，最近南韓遭受駭客攻擊的受害者，多是外交國安領域的當事人或專家，且北韓近日密集派遣年輕資訊科技人才，赴中國發展學習，因此推斷這些行為，很可能都是北韓駭客所為。

根據報導，北韓現在有「偵查總局」和「敵軍瓦解工作局」（簡稱敵工局）兩個駭客組織，其中主要的駭客攻擊，由偵查總局負責，而敵工局則包辦資訊收集、網路心理戰、以及賺取外匯等工作。

《東亞日報》引述消息人士説法，表示偵查總局現在大約有300位駭客，而敵工局則有約100人，而不是南韓媒體常宣稱的3000到7000人。

報導指出，現在北韓相當重視駭客培養，但最近偵查總局卻苦於人力不足，因為駭客人才在完成學業後，往往選擇可以賺錢的公司部門。不過報導提醒，其實就算是高難度的駭客攻擊，也只頂多需要3到4位專家，因此我們不應該低估北韓偵查總局的實力。

《東亞日報》介紹專家説法，表示北韓在前（2017）年的駭客攻擊中使用跨網站指令碼（XSS）技術，讓受害者就算不點進信件内連結，電腦也會中毒。專家警告，這是目前技術難以抵禦的「核武級攻擊」。

此外，報導説明，由於北韓派遣赴國外的科技人才，也可以在需要時，立刻搖身一變成駭客，因此我們評估北韓駭客能力時，不能只看偵查總局。

《東亞日報》報導，北韓派駐國外的駭客，從美國、歐洲、澳洲、中國、甚至是南韓接單，從事製作節目、架設管理網站、以及複製產品等工作，並獲外界評價便宜快速。

報導介紹，現在北韓進入以資訊科技賺取外匯的全盛時期，是因為金融科技（fintech）的發展，讓北韓駭客不用出面，就能完成交易。

另外，報導介紹，現在北韓國内的網路環境，其實也進步相當快速，甚至有消息人士表示，在北韓下載檔案，會比在中國快。

不過，《東亞日報》報導，現在北韓也有網路長城，屏蔽南韓等國的敏感網站，並隨時監控相關人員上網狀況，因此最近北韓駭客比較偏好赴外國工作，因為可以在完成政府指定工作後，打零工賺錢。

南韓《東亞日報》揭開北韓駭客神秘面紗