「全圓彩虹」絕美景緻　如通往另一時空之入口

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)彩虹橋、彩虹橋,一般人印象中的彩虹都是半圓形的,雙道彩虹已屬罕見,但你有看過「一圈」完整的彩虹嗎?一名男子日前在推特放上他拍到的「全圓彩虹」影片,還說轉推可帶來幸運,果然引發話題,至今已破9百萬人點閱,30多萬人轉推。

《每日郵報》報導,21歲的加州男子葛蘭(Keat Grant)去年12月19日在推特分享了一支影片,只見他走出陽台,映入眼簾的竟是落在海灣上的一個完整彩虹,碧海藍天與七彩霓虹之交會,美得令人屏息。

拍攝地點不得而知,但顯然是在極高處,遠處眺望,此景可比仙境。幸運的葛蘭驚嘆,猶如「通往另一時空之入口」。看到這奇景,許多人也紛紛留言分享過去曾見過的彩虹,卻不想原來有完整彩虹的存在。也有人打趣地說,彩虹的盡頭,是否有傳說中的一罈金子呢?

事實上,彩虹的確有圓形的,只是一般人在地面難以窺見,只能看到弧狀。全圓彩虹乃是雨滴對陽光的內反射所形成的一種現象,由於雨滴與空氣折射率不同,唯有極特殊的條件下才能捕捉到此一美景。

have y’all ever seen a full rainbow before ???



retweet for good luck pic.twitter.com/MbD9MsEo9F