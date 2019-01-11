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「全圓彩虹」絕美景緻　如通往另一時空之入口

從高處眺望，海灣上的一大圈彩虹美得令人屏息

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2019/01/11 15:18
全圓彩虹（翻攝推特@keatxngrant）

全圓彩虹（翻攝推特@keatxngrant）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）彩虹橋、彩虹橋，一般人印象中的彩虹都是半圓形的，雙道彩虹已屬罕見，但你有看過「一圈」完整的彩虹嗎？一名男子日前在推特放上他拍到的「全圓彩虹」影片，還說轉推可帶來幸運，果然引發話題，至今已破9百萬人點閱，30多萬人轉推。

每日郵報》報導，21歲的加州男子葛蘭（Keat Grant）去年12月19日在推特分享了一支影片，只見他走出陽台，映入眼簾的竟是落在海灣上的一個完整彩虹，碧海藍天與七彩霓虹之交會，美得令人屏息。

拍攝地點不得而知，但顯然是在極高處，遠處眺望，此景可比仙境。幸運的葛蘭驚嘆，猶如「通往另一時空之入口」。看到這奇景，許多人也紛紛留言分享過去曾見過的彩虹，卻不想原來有完整彩虹的存在。也有人打趣地說，彩虹的盡頭，是否有傳說中的一罈金子呢？

事實上，彩虹的確有圓形的，只是一般人在地面難以窺見，只能看到弧狀。全圓彩虹乃是雨滴對陽光的內反射所形成的一種現象，由於雨滴與空氣折射率不同，唯有極特殊的條件下才能捕捉到此一美景。
彩虹

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