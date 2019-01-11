調查：3成青少年暴露在比紫爆更可怕的室內空污

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近來台灣空氣品質每況愈下，國人越來越重視室外空污對人體的影響，卻忽略了二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，可說是室內霾害（PM2.5）的主要來源，有研究顯示吸一小時菸所產生PM2.5濃度遠超過其他污染源，更高出台灣室內空氣品質規定值，且吸菸者家中的PM2.5濃度，是非吸菸者家中的10倍。

世界衛生組織報告指出，每年約有超過89萬人因二手菸而過早死亡，而兒童佔二手菸死亡人數的28％。二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，根據國外實證研究指出，二手菸對孩童的危害更是遠大於成人，不僅會造成或加重兒童呼吸道疾病，且會造成兒童認知能力的缺陷，甚至具致癌風險。

此外，2018年美國研究顯示，兒童時期暴露於二手菸環境，成年後死於肺阻塞的風險增加31%10，顯見二手菸對兒童青少年的危害是從小開始。根據2018年青少年吸菸行為調查發現有3成的青少年（國中生：30.4%、高中職生：29.8%）會暴露到家庭二手菸，其中有半數的青少年更是天天暴露到家庭二手菸（國中生：46.3%、高中職生：48.6%）。

國民健康署王英偉署長呼籲：「一人吸菸等於是全家吸菸，愛他們，從戒菸開始！」為自己、為健康、為周遭愛您的人趕緊戒菸，政府也會持續推動菸害防制工作，一同攜手營造無菸家庭，保護兒少遠離菸害。