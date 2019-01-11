欠《蘋果》3億貨款？ 發行商怒嗆黎智英：相信台灣法治、必有報應

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣《蘋果日報》指控，長期負責其總經銷業務的勤力公司，積欠《蘋果》超過新台幣3億元貨款未付，本月初終止雙方經銷合約，並在8日向台北地院提告。

勤力董事長岑德強今（11)日登報反駁，稱幾個月前壹傳媒給他們解雇信，卻未提及之前允諾給他的4分之1投資金額，他相信台灣民主和司法，好人及壞人必有報應。《自由時報》報導稱，《蘋果》至中午尚無回應。

根據報導，岑德強今刊登廣告於《自由時報》、《聯合報》和《中國時報》等媒體。

原本在香港發行《蘋果》的岑德強在登報聲明中表示，壹傳媒主席黎智英要到台灣做出版業時，指名要他到台灣作發行，黎智英承諾投資他25%。但當時他向壹傳媒副主席周安橋說，暫時不要這4分之1的資金，當有一天結束營業，再給他這4分之1的資金，讓他遣散員工。

岑德強還說，台灣《蘋果》曾減價促銷，由10元台幣減至5元。2000年間，黎智英在陽明山寓所當面請求他，要求由《蘋果》初出版的零售價當中，10元的零售運費降低到5元，好讓黎智英順利集資，差額由岑德強自行吸收。這筆錢高達台幣約2.2億元。

岑德強指出，幾個月前壹傳媒給他們解雇信，卻未提及之前允諾給他的4分之1投資金額，好讓他遣散員工。他在聲明中強調，

「我相信，台灣法治和民主，我更信，天眼昭昭，好人及壞人必有報應。我們更會，盡快清盤，好等台灣同仁，得到他們的，搏命資遣錢。」

星島頭條網報導，​岑德強今也在《星島日報》A8版刊登類似聲明，強烈反擊，並披露他與《蘋果》老闆黎智英當年在業務上的恩怨，指對方虧欠他在先，沒有履行投資其公司的承諾。

岑德強表示，他帶了超過億元港幣去台灣，但從2000年至今，其發行公司從未在台灣賺過一毛錢，每月只支取2萬元台幣生活費。連他每星期到台灣上班的機票費用，都包括在這兩萬元之內。