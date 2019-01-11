〈時評〉如何擊退核電幫的反撲

本週除了大家預期中內閣總辭之外，其實有兩個新聞最值得重視。一個是台電董事長楊偉甫提出「備轉容量由10%降為6%以減少空汙」的新聞，另外一個是能源局局長林全能及能源技術組組長陳崇憲所發表的一些談話，「再生能源20%的政策目標延後到2030年才達成，而且從2025到2030之間，要用核電延役或者核四運轉來補充這個所謂的供電缺口」。而這些言論，受到一向擁核不留餘遺力的經濟日報，以及中研院研究員梁啟源的肯定。

梁啟源研究員是核電幫的主腦之一，在馬政府時代當過政務委員負責能源政策。2009年88風災後，屏東縣長曹啟鴻將林邊受災戶整合起來，推動「養水種電」政策非常成功，結果在2010年底時，就是這位梁啟源政委跳出來說，這樣政府會虧大錢。也就是他，使得太陽光電適用的躉購費率，由原先的簽約日變成併網日。如今太陽光電還是維持在併網日而海上風機目前則是簽約日，這兩項目都是非常成熟的技術，顯然政府不是平等對待的。

其實在2018年11月24日的省縣市長大選民進黨敗選之後，經濟部就開始放出既然電業法76條的「2025非核家園」政策目標已經移除，那麼20%再生能源就不一定要在2025年達成。接著說，若電力有缺少的部分，應該用核電來補充。如今內閣改組前夕，能源局發聲明表明，將20%再生能源供電的目標，由2025年移到2030年。其實經濟部這些相關的人員，一開始就對再生能源的規劃及推動，除了風力及太陽光電之外，全部加以封殺。我在2016年10月14日的 Taiwan News〈時評〉「600MW地熱發電目標、政府豈可未戰先降」就指出這一點。而如今三年過了，地熱還是0度電。因為地熱發電根本就沒有被能源局放到日程表上來，除了地熱之外其他的各種再生能源也大都如此。

在此即將公告2019年度適用的躉購費率之際，我呼籲經濟部 「再生能源躉購費率委員會」，應該要將各種目前台灣沒有的再生能源項目，例如說小水力、海洋能、廢棄物發電、地熱發電等費率提高。比如說全國總装置容量在10MW之下的，可以比這個年度最高價的再生能源項目 (例如說海上風電)，還要高出 25%，而不要去考慮各類的再生能源目前是否是「成熟的技術」。在「重賞之下必有勇夫」的邏輯之下，才能使各種再生能源能夠進展，然後可以再逐年降低，視該項目的總裝置容量的多寡。

至於核電幫的反撲，要如何對抗呢？我們台灣環境保護聯盟，已經再次將4年前提出的「你是否同意台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒？」公投案，送進中選會並且通過第一階段門檻，在2019年1月21日中選會即將舉辦聽證會。之後就會開始進行第二階段的連署。希望各界能夠全力配合推動連署，使此案早日通過第二階段約30萬人的門檻，並於6個月之内舉辦投票。這樣就可以將核四廠的運轉阻擋住了。