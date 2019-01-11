移民署： 失聯越南旅客半數已到案 尚餘74人

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）去年12月25日發生「觀宏專案」越南旅客148名脫團失聯事件，移民署與警政署跨機關合作，截至1月11日上午8點，累計到案人數達74名，包括移民署46人、警政署27人、調查局1人，半數以上越南脫團旅客已尋回。

為擴大追查成果，移民署除與警政署跨機關合作外，更在外交部協助下，與駐越南臺北經濟文化辦事處及越南駐臺辦事處合作，進行源頭追緝，並柔性呼籲越南脫團客儘速到案，日前更提供檢舉獎金，民眾如發現可疑外來人口，經查證屬實，確為去年底觀宏專案越南脫團旅客，將每件核予新臺幣4,000元檢舉獎金。

截至今（11）日止，因民眾檢舉而查獲案件共4件，總計6人，在多方努力下，在2週內達成尋回逾半數以上脫團旅客成果。

移民署呼籲，為確保越南脫團客不因不諳語言及我國法令規範而陷入更為不利之脆弱處境，越南脫團客應儘早投案。移民署也提醒民眾，只要有非法容留外國人從事工作的事實，即觸犯就業服務法相關規範，將處15萬元以上75萬元以下罰鍰，請各位民眾切勿以身試法。

移民署檢舉專線電話：

北區事務大隊： 02-29611356

中區事務大隊： 04-24725102

南區事務大隊： 0988-955971

國境事務大隊： 0933-090291