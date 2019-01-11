2019不再遺憾！3個科學方法徹底執行「新年新希望」

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）新的一年到來，除了家裡除舊佈新以外，面對自己的生活是否也想要改造一番？你是否總是年初訂定目標，但到年末卻發現一事無成？因此，商業新聞媒體《Business Insider》提出了幾項建議，幫助你徹底執行「新年新希望」，不再半途而廢！

1.「新年新希望」是給真正想改變的人

耶魯大學心理學教授約翰巴格指出，若這個新希望對當事人來說非常重要，那麼即便在沒有第三者監督之下，他們仍會想改變並堅持下去。

哈佛醫學院的研究人員也表示，自我激勵、強烈動機與積極思考是帶出長期改變的不二法則。

2. 給「新年新希望」一個月的時間

確立一個新習慣前，我們必須先學習如何操作，掌握其中訣竅，久而久之，我們就能下意識地去執行這些我們「刻意」養成的習慣。因此，持之以恆非常的重要！

研究指出，養成一個習慣可能只需要18天，或是要長達254天才能完成。但約翰巴格說道，一個月是嘗試新希望很好的衡量標準。

因為，如果你這個月徹底執行新希望，但卻不甚滿意時，你可以在第二個月時放棄它。不過在這之前最重要的是，你願意給每個新希望一個不斷努力的機會。

3. 用「好」的代替壞的

你的新年新希望是想要戒掉抽菸、酗酒…等等的壞習慣嗎？那麼你應該要用更有效率的方法，那就是用「好習慣」替代「壞習慣」。

約翰巴格表示，當他決定戒掉酗酒這個壞習慣時，他沒有靠意志力面對「戒斷症狀」，而是在喝酒癮頭又蠢蠢欲動時吃棒棒糖，讓嘴巴透過甜甜的滋味得到一番紓解。

最後約翰巴格強調，如果真的想要徹底執行新年新希望，一定要有「為自己而做」的信念，這樣才可以有所堅持。

祝福大家在新的一年裡，凡事上都能經歷突破，看到更高更美的風景！