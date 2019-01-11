賴清德率內閣總辭　蔡英文宣布蘇貞昌接任行政院長

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）在昨（10）日行政院長賴清德預告11日上午率內閣總辭後，總統蔡英文今（11）日上午召開記者會，與賴清德及蘇貞昌同框，除了讚許與感謝賴清德的付出，也宣布行政院長一職由經驗豐富的前行政院長蘇貞昌接任，要無縫接軌帶領團隊走向另一個階段－在內外挑戰下「分享改革後的成果，讓人民更有感」。

11日記者會上，蔡英文感謝賴清德院長過去認真紮實投入改革，完成許多重要施政成果，包括5+2及前瞻基礎建設，儘管其中有許多挑戰，賴仍堅持崗位到最後一刻。

蔡英文感性說道，九合一選舉後，賴院長一直認為他需為選舉結果負責，雖然她強力慰留，但賴院長始終堅持，儘管百般不捨，只能尊重賴的決定，也相信他雖然離開團隊，也會繼續關心台灣。

蔡英文接著說，此刻的台灣，需要一位有經驗、有魄力、有執行力的行政院長。蔡英文指出，蘇貞昌在去年大選中表現令人印象深刻，如宣傳創意、大膽啓用年輕人等，她在徵詢前行政院院長蘇的意願後，經考慮後他願意接下重擔，而接任的施政重點就是壯大台灣。

蔡英文指出，在賴清德院長的帶領下，改革已做出初步成績，而執政的後半場，就是要把改革成果分享給國人，而蘇院長將會致力讓人民有感。

過去二年多來，執政團隊致力於經濟轉型，持續在經濟外交國防壯大實力，未來則會在弱勢族群上放更多心力。

蔡英文說，2019會是拚民生、護民主、護主權的一年，她相信以蘇院長的經驗，能掌好舵，在世界變局中克服難關，勇往直前，她會與蘇院長一起帶領團隊「衝衝衝」。

賴清德、蘇貞昌輪番致詞

賴清德致詞時表示，他已完成七項被交付的重大任務，就任期間他與團隊不敢有一絲鬆懈，但九合一敗選後，蔡辭民進黨黨主席，他也必須為結果承擔政治責任。

賴清德在致詞中盛讚蘇貞昌是絕佳院長人選，賴妙喻自己是中繼投手，蘇是終結者（closer pitcher），而在這個位置上的投手，其經驗是無價之寶－要有魄力、敢與打者對決，對球路瞭若指掌。賴清德相信在政治前輩蘇貞昌的帶領下，台灣會有更好的發展。賴最後感謝蘇貞昌願意接下重擔，及蔡總統的支持，喊話「天佑台灣」。

蘇貞昌致詞時指出，選後蔡總統找他多次談政局，雖他也多次慰留賴，但面對他的堅持，即使萬般不捨，也只能祝福他；蘇貞昌也感謝賴清德的貢獻，也承諾會讓政治改革成果更能顯現給外界。

蘇貞昌笑說，賴卸下重擔，他則是接下這沉重的擔子，在內憂外患下，蘇期許自己能帶領團隊，快速回應民意，接上地氣，在團隊堅持的信念下做出好成績，也希望大家能給予團隊支持。