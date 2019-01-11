(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本九州金融集團社長上村基宏接受《日本經濟新聞》專訪時，表示希望從台北打進東南亞市場。來看看他怎麽說。

上村提到，現在九州金融集團大本營鹿兒島縣，正面臨人口減少問題：30年後人口將跌破120萬，因此人口不斷增加的東南亞，是該集團無法忽視的市場。

上村介紹，現在九州金融集團，已在台北設置事務所，希望將該市做為集團進攻東南亞的「橋頭堡」（中文：灘頭堡）。

另外，他還向《日本經濟新聞》説明，該集團旗下的鹿兒島銀行，將跨足農業、醫療、飯店等其他領域，並引進無現金支付系統，展現銀行未來的樣貌。

上村認為，九州金融集團或許可以和同樣面對人口減少問題的熊本和宮崎等鄰縣，進行整合，但目前還不確定時間和夥伴等詳細内容。

近日愈來愈多台灣和日本的企業及專家，感受到與對方合作，共同走向東南亞市場的重要性。

例如台灣頂尖農業學者陳建斌博士，日前接受日本農業方面權威媒體《日本食糧新聞》採訪時，説明台灣現在有16個研究所，進行農業基礎基本研究。

陳建斌表示，自己所屬的農業科技研究院，雖然得到政府100%出資，但和其他政府不同，專注實用研究。他介紹，農業科技研究院除了接政府的案子，更擅長與民間合作，堪稱「半官半民」的機構。例如他們負責向新南向國家，提供農業技術教育。

陳建斌提到，台灣的熱帶和亞熱帶農業技術，是世界頂級，其中取代化學農藥及肥料的微生物肥料和農藥，更是我國的強項，台灣也因此能夠生産讓消費者安心享用的蔬果。

陳建斌坦誠，台灣農業有高成本的問題，但能夠透過將生産據點，轉移到東協國家解決。

陳建斌向《日本食糧新聞》表示，若這些農產品出口日本，不但可以解決少子化導致的糧食問題，還能對東協國家發展，做出貢獻。

訪談最後，陳建斌呼籲，台日能以台灣先進熱帶和亞熱帶農業技術，加上日本先進溫帶農業技術，與東協國家合作，解決未來可能發生的全球糧食不足問題。

《台灣英文新聞》將持續關注台日合作進軍東南亞最新消息。

日九州金融集團社長：我們要從台北打進東南亞