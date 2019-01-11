(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本知名中國裔媒體人石平在《產經新聞》上撰寫時評，向日本讀者分析習近平其實已經步上獨裁者的老路，成為禍害的淵源。來看看他怎麽說。

文章首先介紹，習近平於本（1）月2日，發表對台灣問題演説中，提到了所謂「一國兩制」，但我們看到，此制度在香港實施後，其民主法治反而遭破壞，可見這個名詞只是中國共産黨的欺瞞。

例如《台灣英文新聞》昨（10）日才報導，香港今（2019）年7月將通過新法，規定改寫中國國歌等侮辱行為，會被處最高3年有期徒刑，或是最高5萬港幣的罰金，並明確表示要在國中小實施國歌教育。

石平在時評中寫道，台灣民衆大多對所謂「一國兩制」，懷抱高度的不信任，而蔡英文總統也在習近平演説後，立刻發表談話，否定所謂「一國兩制」。

不過，時評指出，習近平於4日在軍委會發表演説時，竟然指示中國解放軍，要確實準備軍事鬥爭，呼應他在2日演説強調的不承諾放棄武力解決台灣。

時評分析，要了解習近平為何會突然把台灣和中國的關係，搞得如此緊張，就必須看看他去年的表現。

文章回顧，習近平去年，除了玩造神運動，導致國内知識分子和年輕族群反對外，還在美中貿易戰上，犯了一大堆決策錯誤，大大損害他作為領袖的權威，中國經濟也陷入了數十年未見的蕭條。

《台灣英文新聞》8日才報導，現在中國就業情況不理想，薪水也大幅降低，導致消費者消費行為轉趨保守，百貨業因此受到衝擊，例如中國知名百貨公司新世界百貨，就接連倒了4家。

另外，石平介紹，一帶一路在亞洲各地受挫，歐美國家也多不買單。當然，常關心《台灣英文新聞》的讀者一定知道，一帶一路在非洲也表現得相當難看，例如肯亞民衆開始擔憂中國會把港口割走，而尚比亞民衆直接表示，要向中國說不。

綜合以上所述，石平點出，對習近平來説，2018年是一個「四面楚歌、内憂外患」的一年：他正面臨上台後最大的政治危機。

因此，石平猜測，習近平可能希望透過加強對台灣的攻勢，來解決政治困境，喚回黨内外的向心力，並壓制反對派聲浪。

石平在文章最後，表示習近平現在已經步上了獨裁者的老路：創造外部危機來回避自己的政治危機，因此對台灣民衆，甚至是對全亞洲民衆來説，習近平將愈來愈危險，成為禍害的淵源（災いの元），因此我們應更仔細討論如何面對此問題。

日媒時評：習近平想轉移國内政治壓力 恐成亞洲禍害淵源