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賴揆「預算通過，時間到了」　蔡總統PO文：感謝與不捨

蔡總統表示，賴揆11日率內閣總辭後，她會在最短時間內公告新閣揆人選

By 宇妍,台灣英文新聞
2019/01/10 20:44

蔡總統晚間在臉書PO文，附上她與賴揆合影。圖/官方臉書

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院臨時院會今(10)日三讀通過108年度中央政府總預算，行政院長賴清德傍晚到立法院表達謝意，並稱「預算已經通過，時間也已經到了」，明(11)日將召開臨時院會，進行內閣總辭。

總統蔡英文臉書在今晚8點多PO出「重大訊息報告」指出，

謝謝賴清德院長這一年多來，成功領導行政團隊完成多項重要政務的推動，讓國家在正確軌道上前進。這樣的成果也獲得許多肯定，我要表達最深最深的感謝！

PO文並指出，蔡總統知道賴院長對社會做出了承諾，儘管仍有不捨，但賴院長也向總統說明他已完成階段任務。因此，蔡總統「尊重賴院長最後的決定」。

我們的球隊還在球場上，比賽還在進行中，球季還很長，謝謝賴院長的打拚。休息一下，讓我們繼續一起拚下去。

蔡總統最後表示，至於新任閣揆人選，她會在最短時間內向大家報告。

事實上​賴清德院長今晚7點30分左右也在臉書PO文指出，​​中央政府總預算三讀通過，要感謝蘇嘉全院長、蔡其昌副院長、柯建銘總召以及朝野各黨團及委員的支持，讓行政院的施政能夠順利推動。

而隨著總預算案的通過，時間也到了，我將在明天召開臨時院會，進行內閣總辭，靜待總統宣布新的閣揆接任行政院的各種工作，在此也要感謝蔡英文總統、立法院黨團，也感謝社會大眾對我的支持，非常謝謝。
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