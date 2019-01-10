登革熱境外移入2例　苓雅區患者發病後高雄趴趴走

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄市今年首次出現2例境外移入登革熱確診個案，兩名病例分別於泰國和馬爾地夫旅遊時感染，其中一名居住於苓雅區病例發病後曾在住處、夜市、小吃店、工作地點等處趴趴走，極可能成為登革病毒在社區傳播的感染源。

疾管署公布國內出現第6、7例登革熱境外移入確診病例，亦為高雄市今(108)年首2例登革熱境外移入確診病例。首位境外移入登革熱確診個案為50多歲本國籍男性，居住於前鎮區興邦里，107年12月10日至108年1月9日期間至泰國經商，1月4日出現發燒、肌肉酸痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀至當地服用成藥，昨（9）日清晨入境桃園國際機場時，因發燒接受機場發燒篩檢站抽血檢查，登革熱快篩NS1陰性，當天因身體不適就醫，昨日晚間經疾管署綜合研判為確診個案。

第二位確診個案為20多歲本國籍男性，居住於苓雅區林華里，107年12月23至30日期間至馬爾地夫自助旅行，入境高雄國際機場時無不適，1月4日出現發燒、肌肉酸痛等症狀，1月5日及7日分別至2家醫療院所就診，診斷為流感及病毒感染，1月8日因皮膚出現紅疹再至醫院就醫，經抽血檢查登革熱NS1快篩陽性及通報疑似登革熱，1月10日經疾病管制署綜合研判確診個案。

經衛生單位疫調研判該2案應於國外遭到病媒蚊子叮咬而感染，衛生單位於接獲通報後隨即安排住院防蚊隔離治療、其中苓雅區個案病毒血症期間已停留社區多日且發病後曾前往苓雅區普天里工作地、前鎮區夜市及三民區小吃店等多處公共場所，極可能成為登革病毒在社區傳播的感染源，市府防疫團隊第一時間已針對疫情發生里段執行居住地孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，希望降低本土疫情發生風險。

高雄市衛生局表示，今年受暖冬的影響易使環境面病媒蚊風險上升，加上目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，適逢年節返鄉探親及旅遊旺季，境外登革病毒入侵機會勢必增加，籲請民眾應提高警覺，加強清除孳生源，前往登革熱及茲卡等流行地區應使用政府核可防蚊液、穿著淺色長袖衣褲及選擇有紗窗、紗門或空調的住宿環境等預防措施。