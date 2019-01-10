疾管署估春節9天假流感人次恐破16萬 將加開特別門診

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾病管制署表示，國內已進入流感流行期，自2018年10月1日起累計188例流感併發重症病例，並造成18死，往年急診類流感就診人次均於春節當週達到高峰，今年春節假期長達9天，預估總人數破16萬，因此衛福部整合各縣市76間醫院，於春節期間開設類流感特別門診。

依據監視資料分析，本流感季疫情雖較上一季同期和緩，惟國內往年急診類流感就診人次均於春節當週達到高峰，尤以初二或初三最高。今年春節連假長達9天，估計類流感門急診將有約16萬人次就診。

因應春節期間流感疫情，疾管署將持續嚴密監測國內流感疫情，亦持續監測急救責任醫院加護病床空床數、急診就診及待床情形，並因應疫情協調縣市進行資源調度，另一方面民眾可透過「全民健保行動快易通APP」、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署網站（https://www.nhi.gov.tw/）查詢利用。

每年農曆春節常是流感疫情高峰，再次呼籲民眾連假期間出遊、走春，務必加強個人手部衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩，生病時儘量在家休息，以降低病毒傳播風險。如有咳嗽、發燒、流鼻水等輕微類流感症狀，可先至鄰近之公費藥劑合約醫療機構就醫，避免湧入大醫院導致急診壅塞。

一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。