故宮晶華禮品店新開幕 打造伴手禮驛站

大選之後觀光議題發酵，在政府與民間同心拼觀光的契機之下，來台觀光客的人數也期望持續向上攀升，位在台灣觀光熱點--故宮博物院院區內的故宮晶華宴飲中心，選在邁入2019年之初，正式進軍伴手禮市場，擁有近百種特色文創商品的「故宮晶華禮品店」，今日(1月9日)於餐廳地下一樓盛大開幕，日後，前來故宮晶華品嘗佳餚美饌的同時，也可以在雅緻貴氣的文創禮品內選擇充滿食藝文化的伴手禮，為此趟美食文化景點之旅留下美好的註記！

針對「故宮晶華禮品店」的開幕，故宮晶華總監楊惠曼表示：「故宮晶華有超過50%的客人是來自於世界各地的觀光旅客，他們對於購買伴手禮或是紀念品的需求很大，時常會主動提及、想要購買我們餐廳在使用的餐具器皿，或是糕點以及料理包等，以前我們只是在收銀櫃臺旁擺設一些應景的禮品，比較被動式的銷售，在需求度以及營業額日漸成長的動力之下，我們才決定將一樓的公共空間重新改裝、並積極的規劃商品，打造出這間風格獨具的禮品店。」

「故宮晶華禮品店」的硬體裝潢呼應了故宮晶華古今交錯的時尚氛圍，中島型的展示台選用亮白烤漆面板以及清宮十二色中的湖水藍釉打造而成，仿古的造型搭配現代文創禮品，成為訪客的視覺嬌點。陳列銷售的商品也從之前最受歡迎的奏摺菜單、清宮十二色釉彩菊瓣盤、以及晶華冠軍牛肉麵料理包，擴展到更多如造型磁貼、明信片、紙膠帶…等文創小物上，商品選項的廣度與深度都增加了許多。

在四大商品系列的規劃當中，第一項是以故宮文物為創意發想、結合食器功能的「文物禮品」系列，如弦紋鼎造型瓷器、玉璧展示盤、潑墨山水筷架、清宮十二色釉彩菊瓣盤…等；第二項是「晶華嚴選」系列，商品包括冷凍、常溫晶華冠軍牛肉麵禮盒、鳳梨澄沙奶黃酥、精釀茶啤酒以及全新推出的晶華府城肉燥常溫熟食料理包；第三項是「文創小物」系列，如台灣小吃冰箱磁貼、喔熊美食系列磁鐵…等，最後一項則是攜手台灣在地知名藝術工作者共同合作的「台灣好物」系列，如台灣第一筷、三和瓦窯選物、印花樂布品、多力日曬有機冠軍米、新和春壺底油…等，國外觀光客以及國內消費者可以把握用餐前後的空檔時間，為自己及親友挑選最適合的禮物。