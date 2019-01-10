日經：這種程式語言使用者薪水最高

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)各位工程師、在其他工作使用程式語言、或是正在選擇要學何種程式語言的讀者，你知道會哪個語言的人收入最高嗎？《日本經濟新聞》在日本國内912位工程師進行調查，我們一起來看看結果如何。

報導先介紹，在使用人數超過15人的主流語言中，收入最高的是Perl語言，平均年所得達700萬日圓，也就是新台幣大約200萬元，第二名是銀行常用的COBOL語言，平均年所得是645.7萬日圓，第三名C語言則是645.3萬日圓。

報導説明，雖然現在Perl和COBOL，都已不是主流語言，但它們的使用者年紀都較大，且稀少性可能也是讓他們拿到較高薪水的原因。

另外，報導寫道，C語言使用者多在大公司服務，因此可能本來薪水就比較高。

不過，令人遺憾的，知名的Java和JavaScript語言使用者，平均年所得低於總平均。《日本經濟新聞》指出兩點原因，除了這兩個語言供過於求，拉低薪水外，JavaScript主要用在小型網站，因此薪水容易不如其他處理大規模系統的工程師。

值得注意的是，若排除15人以上的限制，則大數據語言R，其實才是薪水最高的程式語言，平均年所得高達907.1萬日圓，真正的第二名則是組合語言（assembly language），平均年所得是875萬日圓，而真正第三名，則是常被經濟學、物理學、工程學拿來進行數值運算模擬的FORTRAN語言平均年所得是716萬日圓。

《日本經濟新聞》報導，雖然R和FORTRAN都不是主流語言，但從調查結果可知，日本市場給予數據數值分析專家，相當高的薪水。

提醒讀者注意，《日本經濟新聞》的調查是在日本實施，不一定能代表台灣等其他國家的市場狀況，且文中僅援引平均數，也就是數據的一階動差（first moment），而未討論二階動差（second moment，也就是變異數），甚至其他更複雜計量統計分析，因此我們無法推斷，使用的程式語言和年所得間，是否真有因果關係。

有關薪水是否適合用平均數來討論，請參考《台灣英文新聞》超級熱門時評。