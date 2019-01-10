加拿大新天文台發現謎樣電波信號　外星人在找我們嗎？

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）​已經逝世的物理學家霍金(Steven Hawkings)曾說，如果真有其他外星智慧生物，他們與我們接觸一定來者不善，只是，長期以來人類一直試圖與外星人接觸，一旦接收到類似的訊號還是會興奮不已。

加拿大一處天文望遠鏡在昨(9)日觀測到從大約150億光年外的遙遠星系傳來神秘電波，這種快速電波爆發(FRBs)是一種高能天體物理現象，且都發生在銀河系外，而這次收到的13個電波中，其中一個是很反常的重複信號，這在之前只發生過一次，讓天文學家十分興奮。

英屬哥倫比亞大學天體物理學家Ingrid Stairs指出，這是第二次觀測到相同的現象，而如果未來有更多類似的重複信號，人類說不定就能解開這個謎團，了解這個信號是怎樣產生的，或是從哪裡釋放出來的，這樣一來，或許就可以確認廣大的宇宙中，仍有其他物種存在。

這次觀察到電波的是加拿大CHIME天文台，這個天文台非常新，去(2018)年才正式啟用，擁有四個長達100公尺的半圓柱大型天線陣列，接收訊號，協助重組外太空影像，每天都可以掃描整個北半球的星空，如今幾乎是在一開始運作就抓到這個特殊電波，發現立刻被發表在《自然》(Nature)科學期刊上。

加拿大麥基爾大學博士後研究員Shriharsh Tendulkar則說，這並不是CHIME唯一發現的電波，當他們在解析第一個重複信號時，又發現了性質十分相似的第二個重複信號，給予研究團隊非常珍貴的素材。

科學家到目前為止大概偵測到60次快速電波爆發，其中只有兩次是重複信號，不過他們相信，一天大約就有上千次快速電波爆發在天空中流竄，只是人類無法發覺到而已，對於這些奇妙的信號，也有上千種不同的理論去解釋他們。

一些科學家認為這是由擁有強磁場的中子星不斷旋轉所導致，也有一小派認為，這是由外星智慧生物的太空船所發出，不過迄今的資料太少，沒有任何一派能證明他們的假說。