越南無形文化展開幕 邀您體驗驚艷歲月的文化魅力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由文化部文化資產局舉辦的「2019越南無形文化資產國際交流展」於1月9日開幕，展覽將於1月9日至3月10日逢假日在文化資產園區雅堂館舉行，內容包括23場越南文化展覽，與台灣傳統文化體驗工作坊，將從北到南介紹越南各區的無形文化資產和常民生活。

「Stunning Vietnam越南驚艷」開幕活動由國立台北藝術大學演奏「越南才子樂」揭開序幕，也有來自越南的埃地族鑼樂團演出「西原鑼樂」等，邀請民眾一起體驗越南無形文化資產的美麗。

文化資產局表示，越南有54個民族所組成的國家結構，因此也有著非常豐富的非物質文化資產。但由於許多非物質文化資產曾經歷了被歸為宗教迷信、封建制度所遺留的產物、資產階級的墮落文化等，因而被限制甚至廢除。2000年起受UNESCO的薰陶，越南非物質文化資產才漸漸被正視、保留、復興等，逐漸以各種方式重回越南人民的生活裡。

本次展覽的表演活動將集中於過年期間，越南表演團隊將於大年初二到初六（2/6-2/10）帶來越南獨有的無形文化資產演出，讓大家度過一個不一樣的年節。

另外，展覽期間將從北到南介紹越南各區的無形文化資產和常民生活。除了有難得一見的水偶戲、西原長屋，還有可愛的十二生肖籤，裡面還有越南獨有的「貓」生肖籤，除此之外更有多元的體驗工作坊，帶大家親身體會越南文化。