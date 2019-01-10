高雄黑心奶精2513公斤流入市面　早餐店飲料店恐遭殃

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）高雄易洲股份有限公司涉嫌將過期奶精與效期內奶精混合後，重新包裝並延長效期後重新販售，食藥署接獲檢舉前往稽查，查獲業者將過期榮達奶精分裝、混充其他奶精原料後販售，現場有疑慮的奶精共8441公斤，但共計2513公斤疑似已流入餐飲、飲料店及KTV。

高雄市政府衛生局於2018年12月26、27日會同高雄市政府經濟發展局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心配合臺灣高雄地方檢察署、法務部調查局高雄市調查處偵辦，持搜索票搜索易洲股份有限公司辦公室、工廠等4處，當場查扣效期有疑慮的奶精共8441公斤及帳冊等，並傳喚柯姓負責人、工廠主任、員工等7人，訊後諭知柯姓負責人以10萬元交保，其餘6人請回。

過期奶精分裝製成的「AAA奶精」。（圖／食藥署）

高雄市衛生局表示，當日現場易洲股份有限公司將已逾期榮達奶精(NON DAIRY CREAMER SPD20)原料製成「AAA奶精」且擅自延長有效日期，另查獲使用同批榮達奶精即期品在製程未實質轉型下混攪其他奶精，繼續製造「荷蘭奶精」、「玫瑰奶精」等項產品並於2017年8月11日至2018年3月31日陸續於市面販售，其中AAA奶精共銷售763公斤、荷蘭奶精銷售912公斤、玫瑰奶精838公斤，共計銷售總量為2513公斤

高雄市衛生局表示，涉案產品及原料依法封存，高雄市政府衛生局並立即清查本案下游業者並回收下架涉案產品，全案目前由臺灣高雄地方檢察署後續偵辦中。