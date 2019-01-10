臺日合作黑琵保育　赴日「深造」黑琵後代成功返鄉

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）黑面琵鷺Happy於2002年在宜蘭被人發現受傷無法飛行，經臺北市立動物園搶救後雖保住性命，但從此無法野放。若干年後Happy加入日本東京一所動物園的復育繁殖計畫，而牠的後代於週一（7）搭乘華航班機重返「老爸」的故鄉。臺北市立動物園表示，待檢疫期滿後，四隻從日本「飛」來臺灣的黑面琵鷺能和民眾相見歡。

這一段臺日合作保育黑面琵鷺的計畫要從2002年底說起，賞鳥人士在宜蘭一處農田裡發現一隻黑面琵鷺無法飛行後，通報宜蘭縣政府動植物防疫所派員前往捕捉，隨後又轉送到臺北市立動物園檢疫救傷中心治療。

獸醫師診治後，發現該黑面琵鷺因左翅骨折處感染嚴重，雖極力搶救挽回了生命，卻從此無法飛行，不適合野放，於是在傷癒後將牠移往鳥園定居，保育員並為牠取名為「Happy」。

2009年6月，日本朝鮮大學教授鄭鐘烈到臺北市立動物園參訪，在聽聞了Happy的故事後，便積極穿針引線，希望讓Happy加入日本多摩動物公園（Tama Zoological Park）的黑面琵鷺的復育計劃，為人工照養的族群注入新血源。

經過六個月的籌備，Happy於隔年初啟程前往日本展開新生活，並被多摩動物園保育員改名為「臺北」，而牠也順利地在2013年配對繁殖成功。

為了讓黑面琵鷺能在亞洲其他地方建立圈養衛星族群，降低因環境變遷或疫病傳播引發的生存風險，多摩動物公園計畫挑選二公二母的圈養黑面琵鷺送到臺灣定居，而四隻當中年紀最小的、年五歲的雄性黑面琵鷺（腳環為「黃赤」），就是Happy的後代。

► 五歲的雄性黑面琵鷺（腳環為「黃赤」），就是Happy的後代（照片來源：臺北市立動物園／日本多摩動物公園提供）

不過受到禽流感疫情影響，這二年來黑面琵鷺的「移民計劃」始終未能順利成行。終於，在週一下午，四隻黑面琵鷺從日本搭乘中華航空公司編號CI221班機，經歷約四個小時的飛行時間後，於傍晚時分抵達臺北松山機場，並由專人專車接送返回臺北市立動物園。

臺北市立動物園表示，待檢疫期滿後，四隻黑面琵鷺就能到生態鳥園和民眾相見歡。

黑面琵鷺的特色是黑腳黑喙，嘴長且前端扁平呈匙狀，貌似樂器琵琶，故而得名。黑面琵鷺通常單獨或成小群出現於海岸附近，或是河口、沙洲等淺水地帶。白天休息、夜間覓食，覓食時，以嘴在水中左右掃動，捕食水中生物。

多摩動物公園位於日本東京都內，面積達52公頃，是日本國內面積最大且具代表性的動物園之一，也是第一個照養黑面琵鷺的動物園。

日本和韓國於1989年開始合作黑面琵鷺復育工作，在1996年首次成功繁殖三隻黑面琵鷺，至1998年首次達成人工哺育工作，多年來累積了許多專業經驗與技術。

► 四隻黑面琵鷺抵達臺北松山機場後，由專人專車接回臺北市立動物園（照片來源：臺北市立動物園提供／吳立信攝）