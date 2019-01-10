貴婦奈奈一家吸金10億潛逃加拿大　傳竟厚顏提「難民申請」

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）知名網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄等五人涉嫌向大批名人非法吸金，去年底捲款 10 億元潛逃海外，飛往美國，近日更傳出，5日已經由陸路自美國入境加拿大。9日有消息指出，「貴婦奈奈」一家在加拿大一度被邊境服務署（ CBSA ）攔下，但無強制拘留理由放行後，更厚顏提出「難民申請」。

貴婦奈奈和夫婿黃博健開立的醫美診所「杏立博全」，去年 11 月底無預警歇業，捲款 10 億元下落不明，台北地檢署本月8日已對三人發佈通緝，時效長達 25 年。9日傳出貴婦奈奈與黃博健和公公從美國要入境加拿大時，被加警攔下，但他們出示加國永久居留證件，加警便無強制拘留理由將他們放行。

據悉，一行人被放行後直接提出難民申請，雖然極可能被打回票，但在高人指點下，研判後續會以「不斷提出難民上訴」的作法，持續留在加國，據悉，貴婦奈奈一家五口仍住在安大略省漢密爾頓。

礙於台加雙方沒有司法互助協議和引渡協定，過去也有台灣經濟罪犯潛逃加拿大的案例，但媒體報導，僅有一例成功遣返。由於無法採取更積極的行動，目前台灣司法部門及移民署相關部門，對此情勢深感挫折。

專家指出，短期要能遣返這3人有相當大的難度。

外交部10日上午說明，本案係屬經濟犯罪，外交部仍將透過我駐加拿大代表處知會加國政府，及請加方提供建議做法，並與駐多倫多及駐溫哥華等二辦事處共同協助聯繫當地執法機關，以利掌握貴婦奈奈等人的行蹤。