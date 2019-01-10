2019讚頌音樂會　1/14-1/15國家音樂廳「踏浪而歌」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「2019讚頌音樂會」將於1月14、15日晚上在國家音樂廳舉辦。今年音樂會的主題以「踏浪而歌」為主題，搭配默劇與舞蹈表演。

夢蓮花文化藝術基金會董事長賴鍚源表示，「讚頌」是一種心靈深度淨化的音樂，每一首讚頌皆蘊含對生命的關懷與熱情，透過正向而積極的詞曲內涵，啟發人們心中善的力量，創造世界和諧、無限美好與希望。

主辦單位表示，音樂會的開頭會由當代兩位知名鋼琴家—范姜毅及陳冠宇老師，演繹二首現代樂派無調性曲風鋼琴獨奏作品—〈困〉和〈驚濤駭浪〉。磅礴的琴鍵聲與心靈的對話，傳遞從生命困境中突圍的歷程。這二首獨奏曲同時搭配由揚名亞維儂藝術節的表演藝術者『上默劇團』孫麗翠老師，以現代舞和默劇演繹，不僅帶來聽覺、視覺上震撼，更讓與會者感受心靈力量的宏偉與無限可能。

另外，音樂會也將請三位知名的聲樂家傅孟倩、鄧吉龍及孔孝誠老師，與交響樂團一同演譯三首精彩的讚頌曲〈知音〉、〈去把希望找〉、〈威武進行曲〉。今年的音樂會更首次運用國家音樂廳中高達三層樓、全台最大的管風琴配合演奏，藉由管風琴雄渾壯闊的音響效果，呼應音樂會主題「踏浪而歌」，勇於突破困境的展現，綻放生命光彩的磅礡氣勢與強勁心力，為一般交響樂演出中難得一見的精彩呈現。

圖片由財團法人夢蓮花文化藝術基金會提供。