子宮內膜異位症會遺傳！　9姐妹全深受其擾

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）子宮內膜異位症雖是女性常見疾病，但家族九姊妹同時都罹患的狀況，實屬罕見！婦產科醫師提醒女性朋友，若出現持續性經痛千萬要提高警覺，避免子宮內膜異位症影響生活品質。

29歲的家琪長期深受子宮內膜異位症所擾，某日家族聚會聊到此事，才知道眾家姊妹都飽受經痛困擾，於是眾人相約到婦產科檢查，才發現家琪的親姊姊及表姊、表妹總共九個人居然都是子宮內膜異位症患者！

臺北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民醫師表示，遺傳因素是子宮內膜異位症發生的眾多原因之一，家族中若有人罹患子宮內膜異位症，通常其他家族女性發生的機率就會倍增。

此外，婦女得到子宮內膜異位的機率大約為10%，有三成女性會在治療後復發，其中約有 1-2%的人會轉為癌症。根據研究顯示，卵巢癌患者中同時罹患子宮內膜異位症的比例就高達25%。

臺灣婦科醫學會理事長暨臺北榮民總醫院婦女醫學部主任王鵬惠醫師表示，治療子宮內膜異位症時，首先須考量患者未來是否有生育需求，原則上建議先採取藥物治療，以改善疼痛、抑制疾病進程為目標保留卵巢功能。若藥物治療無法改善、疼痛非常嚴重或病灶過大則須接受手術治療。

然而，除非女性進入更年期，否則只要有荷爾蒙分泌，子宮內膜異位症就有機會復發，術後五年內復發率高達50%以上，不僅需受再受手術之苦，也可能因重複手術導致卵巢受損，甚至出現早發性停經問題。

王鵬惠醫師指出，過去常用的停經針劑藥物或非類固醇消炎止痛藥來改善子宮內膜異位症，這類藥物雖可有效改善疼痛，但也容易伴隨像熱潮紅等更年期不適或胃潰瘍等副作用，患者長期使用意願較低。目前通過健保給付的新型口服黃體素，較無過去藥物的副作用，不僅患者服藥順從性較高，長期使用還能讓復發率降低，大大提升患者的生活品質。

劉偉民醫師提醒，子宮內膜異位症是一種進行性的疾病，若輕忽症狀沒有及早治療，病情只會日趨嚴重，後續的治療也將變得困難。建議有家族史者若出現經痛、性交疼痛、經期腹瀉等症狀，應儘速就醫檢查，未來若有生育需求者，更應積極配合醫師指示，選擇適合的治療方式。治療後也必須定期回診追蹤，避免疾病復發，並防止子宮內膜異位症惡化變成癌症，造成難以挽回的遺憾。