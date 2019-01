厄瓜多加拉巴哥陸鬣蜥復育　1,500隻重回200年前棲息地

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)原本生活在厄瓜多加拉帕戈斯的加拉巴哥陸鬣蜥,因外來物種的入侵而被迫消失了200年。如今為了該物種的存續,近1,500隻陸鬣蜥被野放回二世紀前的棲息地。

綜合美國The Weather Channel與法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)的報導,加拉帕戈斯國家公園(Galápagos National Park)日前宣布,有1,436隻陸鬣蜥(Conolophus subcristatus)被野放回聖地亞哥島(Isla Santiago)。該野放活動是與紐西蘭梅西大學(Massey University of New Zealand)和島嶼保護組織( Island Conservation organization)共同合作進行的生態恢復工作。

第一個提出演化思想的英國博物學家、生物學家查爾斯.達爾文(Charles Darwin)1835年於聖地亞哥島(Isla Santiago)北方發現陸鬣蜥。後來野豬、貓、狗等動物,以獵捕陸鬣蜥及其蛋作為食物來源,受外來物種侵擾的陸鬣蜥,因此從島上消失。

加拉帕戈斯國家公園主管Jorge Carrión表示,2001年的一項計畫,已致力減少聖地亞哥島上的野豬數目。

所幸厄瓜多北西摩島(Isla Seymour Norte)上仍有約5,000隻陸鬣蜥,考量島上食物資源有限,保育團隊決定將其中近1,500隻野放到擁有相似生態系統的聖地亞哥島,一座富有茂密植被的棲息地。

面積7,976平方公里的加拉帕戈斯群島(Islas Galápagos),擁有獨特的生物多樣性。該群島位於太平洋東部,接近赤道,距離厄瓜多本土1,100公里。厄瓜多政府於1959年將群島列為國家公園,聯合國教科文組織(UNESCO)於1978年將其列為世界上第一個世界遺產。