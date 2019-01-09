經濟學人2018民主指數　台灣進步至全球32名

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「經濟學人資訊社」（EIU）公布2018年民主指數，台灣的排名從去年的第33名上升至第32名，在亞洲與澳大利亞地區的排名則居第5。

中央社報導，經濟學人資訊社調查全球167個國家及地區民主程度，以10分為滿分，就「選舉過程及多元化」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」5個範疇評分。

台灣今年的5個範疇評比分別為，選舉過程及多元化9.58分、政府功能8.21分、政治參與6.11分、政治文化5.63分，及公民權利9.12分，以平均分數7.73分，排名全球第32。分數與去年持平，排名則上升了一個名次。

台灣在亞洲與澳大利亞地區排名第5，第1至4名分別為紐西蘭、澳洲、南韓，以及日本。除了紐西蘭和澳洲被列為「完全民主」（Full democracy），南韓、日本和台灣都被列為「有瑕疵民主」（Flawed democracy）。

今年167個國家當中，被列為「完全民主」（8分以上）的國家僅有20個。

2017年全球民主指數當中，台灣位居第33名，領先中國的139名，以及香港的71名。香港今年滑落至73名，中國則是微幅進步至130名，但在亞洲與澳大利亞地區排名僅高於阿富汗（全球143）、寮國（全球151），以及北韓（全球167）。

中國在選舉過程及多元化拿到0分、政府功能5分、政治參與3.89分、政治文化6.25分，及公民權利1.47分，平均3.32分。

2018年民主指數前5名為挪威、冰島、瑞典、紐西蘭，以及丹麥。墊底的163至167名則是查德、中非共和國、剛果民主共和國、敘利亞，以及北韓。

美國在2016年首次落到8分以下，被降為「有瑕疵民主」，去年仍未能重返「完全民主」，今年從去年的21名下降4個名次，來到25名。