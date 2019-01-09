台灣「國境之南」人情味神助攻　名列世界第5名

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國際知名旅遊網 Booking.com今日公布「2018年住客評分卓越獎」，墾丁鵝鑾鼻獲選為全球第5大「最具人情味旅遊目的地」，此消息一出讓許多墾丁飯店業者一掃陰霾。

國外知名旅遊網站Booking.com今(9)日公布「2018年住客評分卓越獎」，全台有5,212間旅宿獲獎；另外，墾丁鵝鑾鼻獲選為全球第5大「最具人情味旅遊目的地」，墾丁飯店業者說，一掃「墾丁化」負面形象悶氣。

本次共有來自全球 219 個國家和地區的 759,845 間住宿獲獎。「2018年住客評分卓越獎」得獎名單中，義大利延續去年氣勢， 以 106,513 間獲獎住宿再度奪下全球第一，第二至五名分別為西班牙、法國、德國以及美國。台灣則有5,212間住宿獲獎，較去年成長31%，排名進步3名 來到第33名。

值得注意的是，國境之南「 鵝鑾鼻」則被評為最具人情味的旅遊地點，並獲評選為「全球第五大最具人情味旅遊目的地」。

根據調查，超過7成（76%）的台灣旅客認為，當地居民是否友善？會是選擇旅遊目的地的考慮因素之一。

中央社報導，擁有500多間房間的5星級飯店墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，Booking.com是訂房量數一數二的平台，對墾丁飯店、住宿業者來說，這是一劑興奮劑，一掃過去一年來「墾丁化」負評的悶氣，「我們有信心把以前的墾丁找回來」。

張積光也表示，這是繼2014年墾丁關山夕照榮獲CNN報導世界12大夕陽美景之一後，墾丁再度名列世界景點榮耀，在此時刻，讓人興奮。

Booking.com 副總裁 Olivier Grémillon 表示，我們發現旅客在乎的是人與人之間的連結。無論住宿地點、 類型和大小，最重要的是那些貼心的小細節， 以及真切符合需求的客製化服務。我們希望以頒發獎項的方式， 感謝默默努力的合作夥伴，並藉此肯定他們日復一日的付出， 為旅客製造獨一無二的美好回憶。