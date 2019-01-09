病態性肥胖　中醫有解不傷身

林先生治療前後（圖片提供：桃園長庚紀念醫院中醫內兒科主任江昆壕醫師）
（台灣英文新聞／醫藥組綜合報導）台灣「病態肥胖」近20年不斷上升，桃園長庚紀念醫院發現，病態型肥胖中醫有解，用中醫調養身體、改善體質、治療肥胖的好處，是不傷身、無副作用、無併發症、不會引起不適的症狀，對於肥胖和病態肥胖的病人，是治療的一項新選擇。
根據國內一項針對台灣營養健康狀況變遷所做的連續三次普查，發現從1993到2014年，國人的肥胖嚴重度不斷上升，「肥胖＋體重過重」的比例從33.2%增加到43.4%，「肥胖」從11.7%增加到22.1%，「病態肥胖」也從0.4%增加到1.4%。而國人十大死因中，就有8項死因與肥胖有關，因此肥胖已成為全民必須重視的健康問題。
BMI(body mass index)是世界衛生組織(WHO)建議衡量體重過重和肥胖的一個標準，是指體重(公斤)除以身高(公尺)的平方，即BMI=w∕h²。西方人與東方人的肥胖標準不相同，WHO定義BMI≧25為體重過重，≧30為肥胖；我國衛生福利部則定義BMI≧24為體重過重，≧27為肥胖，而≧40時，便可視為「病態性肥胖」。
桃園長庚紀念醫院中醫內兒科主任江昆壕醫師近日舉一案例，39歲的林先生國小就是肥胖兒童，20歲體重已達100公斤，34歲時更飆到140公斤，身體質量指數(BMI)高達43。2年多前因為嚴重的胃食道逆流，健康狀況不佳，先求助西醫治療，但因藥物效果不佳轉而求助中醫。
江醫師發現林先生除了胃食道逆流疾病外，更伴隨仰臥時呼吸不順暢、起床時腰酸背痛、肩背上肢發麻、精神疲累、淺眠、足跟疼痛、爬樓梯會喘、工作時搬貨物上樓梯更喘等狀況，明顯是臟腑陰陽、氣血津液都出了問題。
江醫師指出，林先生的治療方式採用桂枝湯、平胃散、溫膽湯、五苓散、苓桂朮甘湯、濟生腎氣丸、四逆散、桂枝茯苓丸等方劑，功能主要是活血化瘀、化濕濁、燥濕化痰、補陽及調和肝脾等，再搭配其他單味中藥，每日服用三次，並配合飲食與生活方式的調整。
經過1年半遵守按時服用中藥，以及遵守醫師要求的「飲食四原則」的努力下，即細嚼慢嚥、不吃不該吃的、不刻意少吃與不要吃過飽，林先生在沒有其他任何治療、也沒有規律運動習慣的狀況下，體重就由129公斤下降至目前的97公斤，BMI也由43改善至33。不僅大多數的身體不適都消失了，生活品質也跟著改善，同時還治癒了高尿酸血症、脂肪肝、脂肪性肝炎。
醫師指出，用中醫調養身體、改善體質、治療肥胖的好處，是不傷身、無副作用、無併發症、不會引起不適的症狀，對於肥胖和病態肥胖的病人，是治療的一項新選擇。不過治療時間長短，則須視每個人臟腑陰陽與氣血津液功能恢復的快慢而定，通常恢復愈快，體重和BMI就降得愈快。
現代人飲食習慣改變和生活作息不良，是肥胖盛行率逐年升高很重要的原因，因此要治療肥胖，調整正確的飲食習慣和養成健康的生活方式，是最基本也是最重要的第一步，再加上中醫藥的幫助，才可收事半功倍之效。建議有肥胖困擾的民眾，最好不要熬夜，同時遠離冰品、甜食、麵食類和含糖飲料等，並且適度運動，必要時尋求醫療協助，才能找回健康。