華南王子、新光公主鬧離婚　二審高院准了！

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）華南金控大股東林明成的長子林知延，訴請與妻子新光人壽副總經理吳欣盈(新光金控董事長吳東進長女)離婚，一審遭法院駁回。

台灣高等法院二審今(9)日宣判逆轉，廢棄原判決，准予離婚，仍可上訴。

中央社報導，華南金控林家長子林知延(48歲，現為華南銀行副董)，與新光金控吳家長女吳欣盈(39歲)，在民國100年結婚，當時被喻為王子與公主的婚禮，但僅維持2年就傳婚變。

林知延和吳欣盈因而互相告上法院，先是102年7月，林知延懷疑妻子出軌，對吳欣盈提出離婚訴訟；3個月後，吳女反控丈夫在她的座車偷裝GPS，還找徵信社跟拍她行蹤，對林男提出妨害祕密的刑事官司。

《蘋果》報導​，​離婚案一審認定，雙方婚姻未達難以維持地步，且林男對於婚姻出現裂痕，有責程度比吳女高，因此判決林男敗訴，未准許離婚。

高等法院二審今逆轉改判准離婚，可上訴。

報導引述高院判決指出，依據林知延提出事證，吳欣盈2013年7月間與一名叫做Yap Kwong Weng的男子，在歐洲等地拍攝臉頰碰觸等多張看似親密的照片，雖不足以認定2人外遇，但確已逾越一般男女正常交誼範圍，足使林男對婚姻關係產生強烈懷疑。



合議庭認為，林男2013年8月21日持上述照片質問吳女，雖經吳女解釋，仍未獲林男信任與諒解。而林男聲稱因為懷疑吳女座車的駕駛施用毒品，於是對吳女跟監，並在她座車私裝GPS，確實未顧念吳女感受。

此外，吳女控告林男妨害名譽，檢方起訴後，台北地院判決林男等人無罪，吳女仍請求檢察官提起上訴，可見她對林男已無夫妻情誼。



合議庭還指出，吳女2013年9月13日離開兩人共同住所，分居已5年多，感情日趨淡薄。而林男沒有體諒吳女多次承受人工受孕之苦，於2014年1月17日提起離婚訴訟。

一審審理3年多，始終無法達成協商。上訴高院後，合議庭也勸諭雙方以協商方式處理紛爭。林男雖表達願意協商，並對私裝GPS之事，當庭向吳女表達歉意。但後來林男又提出他私下錄製的雙方對話內容，對吳女做不利指述，更令吳女不悅。雙方在法庭上毫無交集，為達勝訴目的，互相指責、攻詰，導致雙方關係更形惡化。

林男希望法院儘速審結，離婚之意甚為堅決，吳女也表示不願意再協商，兩人實質上已無夫妻共同生活可言，也欠缺誠信及誠摯的感情基礎，婚姻關係已破裂。雙方都有責任且程度相當，因此判准離婚。



至於吳女曾表示不同意離婚的原因是避免7顆胚胎遭強制銷毀，合議庭認為依據《人工生殖法》，醫療機構實施人工生殖時，應取得夫妻雙方書面同意才能進行。

而林男已寄發存證信函給新光醫院，表達撤回先前簽署有關人工生殖的同意書，並要求在他沒有親自到醫院簽名同意前，不得將該院所持有、儲存及保管的胚胎輸出國外，用於實施人工生殖或其他任何目，且在法庭上也表示不同意植入胚胎。可見在雙方關係惡化情況日益擴大情況下，就算婚姻關係繼續維持，林知延也不會同意植入胚胎。

新光金得知判決結果，低調回應：「不便表示意見。」