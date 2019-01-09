巨星復活！AR科技重現大衛鮑伊特展　珍貴典藏線上看

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）英國搖滾巨星大衛・鮑伊特展「David Bowie Is」於多國展出後，獲得熱烈好評，現結合擴增實境(AR)科技，推出應用程式軟體，體驗與大衛近距離接觸的快感。

英國已故知名歌手大衛・鮑伊於2013年時，將大量收藏授予倫敦維多利亞與艾伯特博物館（Victoria & Albert museum）規劃特展「David Bowie Is」，並獲得熱烈好評，該展也曾於紐約布魯克林美術館等地展出，至今已巡迴5大洲，並吸引大量人潮參觀。

現在，大衛的粉絲們不用飛到國外去看展，也能一睹巨星風采！It's Nice That報導，「David Bowie Is」正式成為線上展覽，使用擴增實境（Augmented Reality簡稱AR）科技，可於手機或平板電腦上下載該app（ios或android系統皆可），而正式發佈的那天也適逢大衛的72週年紀念，該軟體開發商希望帶給大家「不朽的大衛・鮑伊數位展覽」。



「David Bowie Is」app示意圖（擷取自youtube影片）

「David Bowie Is」由日本Sony Music Entertainment製作，該app開發商表示，此AR藝文展覽可以讓粉絲沈浸在自己的空間裡看展，獨享與大衛的親密時光，對於討厭人擠人的大衛鐵粉們來說，可說是一大福音！

「David Bowie Is」AR展覽帶來許多歌迷未曾見過的物件，包含打歌服、大量手稿、手寫歌譜、音樂錄影帶等珍藏，更多詳情請上官網查詢或下載。

「David Bowie Is」手機擷取畫面（圖/官網）