總預算10日表決賴揆延後請辭？ 蘇嘉全：希望賴清德留任

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院臨時會從2日進行到11日止，處理108年度中央政府總預算案。​立法院長蘇嘉全今(9)日表示，朝野協商晚間12時左右，可將8個委員會所有案子協商完畢，期待明(10)日院會處理，臨時會可以提早一天完成總預算審查。

中央社引述蘇嘉全今主持朝野協商前受訪表示，總預算相關提案，總共有1800多個案子，協商完成近1300案左右，剩下500多案，相信今晚12時左右可將所有案子協商完成，期待明天趕快進入院會，把所有案子處理完畢。

他表示，依照進度來講，明天可以把這次的總預算案告一段落，較原定臨時會11日結束的日期，提早一天完成。

綜合媒體報導，9日院會表決總預算，10日行政院長賴清德將請辭；如今院會延後一天處理總預算，賴揆請辭是否延至下週，蘇嘉全說，他不曉得，但他希望行政院長賴清德能夠留下來。

媒體詢問蘇嘉全，立法、行政兩院院長，日前協調立委選區重劃一事，兩人是否談及內閣總辭話題，蘇嘉全說，有稍微點到一下，他當面挽留賴清德。

另據了解，立法院7日與8日協商108年度中央政府總預算，完成內政委員會、外交及國防委員會等預算協商。

內政委員會部分，包含行政院、內政部及所屬、不當黨產委員會、中選會、陸委會、原住民族委員會、客家委員會、海洋委員會等單位。

其中黨產會業務費預算編列新台幣1861萬餘元，國民黨團提案凍結50%，協商後沒有共識，保留到立法院會中表決處理。

因去年(2018年)底發生越南團152人脫逃事件，移民署預算經朝野協商後，達成初步共識，將凍結新台幣1000萬元，減列59萬2000元。

根據《聯合》報導，因去年九合一大選選務亂象，飽受各界批評不斷的中選會預算，經協商後朝野共識「選舉業務」預算原編列12億1013萬9千元，遭凍結百分之十五，向內政委員會專案報告後始得動支，「給中選會一個警惕」。

至於外交部新南向政策等相關經費，遭許多在野黨立委質疑，經協商討論後決議減列二百萬元。至於去年日本關西機場事件，國民黨和親民黨團提案，凍結部分駐外機構業務費，但協商未有共識，將交付院會表決處理。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委邱志偉表示，外交工作辛苦，在野黨立委認為許多預算是疊床架屋、過於重複，因此整體外交部費用部分減列、部分凍結，尊重朝野協商的結果。