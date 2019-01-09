世界銀行全球經濟展望報告：山雨欲來風滿樓

（臺灣英文新聞／國際組 外電報導）世界銀行昨（8）日發布的經濟動態報告指出，今年全球經濟前景趨於黯淡。在大國實施經濟保護主義、中美貿易戰，以及氣候變遷等衝擊下，貿易投資疲軟、經濟成長趨緩、國家債務提升等問題接踵而至。

世界銀行代理執行長克里斯塔利娜格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在週二發表的《全球經濟展望》報告中表示，「隨著新興市場和發展中國家面臨經濟和金融逆風加劇，世界在減少極端貧困方面的進展可能會受到危害。要想保持發展勢頭，各國就需要投資人力，促進包容性增長，並建構韌性社會。」

世界銀行每年編制兩次《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告，分別於1月和6月發布，對全球宏觀經濟關鍵動態及其對世行成員國的影響進行深入分析。

報告指出，貿易緊張局勢持續升級，去年國際貿易和投資已然疲軟，一些新興市場大國承受了巨大的金融壓力。在這一頗具挑戰性的背景下，今年新興市場和發展中經濟體的增長預計將保持平淡，對於倚重大宗商品出口的經濟體，其復甦進程有可能遠慢不如預期，其它經濟體的增長預計也將減速。

除了貿易糾紛將可能繼續升級外，較高的債務水平使得一些經濟體，特別是貧困國家在面對全球利率攀升、投資者情緒轉變或匯率波動的情況下更顯脆弱。

過去四年間，低收入國家的政府債務佔GDP（國內生產毛額）的比重已從百分之30%升至百分之50。今後幾年間，倘若借款成本如預期一樣增加，低收入國家政府的償債壓力將會進一步增大。

此外，全球氣候變遷導致的天然災害，也增加了糧食價格大幅波動的可能性，而糧價波動則有可能加重貧困。

然而報告也指出，許多政府過去為避免產業受糧價飆升影響，採取貿易措施干預以減輕大米、小麥及玉米等主要糧食類大宗商品價格波動的影響。

雖然單一國家可在短期內成功地緩解糧價波動對國內市場的影響，但若全世界都這麼做，就有可能加劇糧價波動，推高糧食價格，不僅增加貧困人口，營養不足人口也隨之上升。

最後報告總結，鑑於全球經濟前景趨於黯淡，要保持經濟增長勢頭，就要最大限度地利用增長機會，避免失誤，建立防範潛在衝擊的緩衝機制。