雲門2「毛月亮」鄭宗龍遠赴冰島　攜手北歐後搖Sigur Rós

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）雲門2新作「毛月亮」遠赴冰島找尋靈感，鄭宗龍攜手Sigur Rós、剪紙藝術家吳耿禎、王奕盛等跨界製作，首演將於高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

兩廳院TIFA台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts）已邁入第11年，今年帶來19檔國內外團隊的精彩表演，其中，雲門2也推出新作「毛月亮」，舞蹈結合搖滾空靈的音樂，帶給感官強烈刺激。

藝術總監鄭宗龍前往冰島追尋靈感，選用北歐搖滾天團Sigur Rós的音樂編舞，邀請LV路易威登藝術首獎剪紙藝術家吳耿禎創造舞台幻境，攜手世界劇場設計大獎的王奕盛，以數座拼接的發光螢幕，映照變形的舞影與現境的虛實。

作品命名使用月暈的俗稱「毛月亮」，而古語中「月暈而風」則暗喻風起，有事情要發生了，也有人將看見「毛月亮」視為不好的預兆，如有惡運將至、惡鬼降臨。身為編舞的鄭宗龍，深深著迷當月光穿透雲層細小冰晶，折射22度角的剎那，月亮周圍築起一圈銀白的美麗光環。飄忽、朦朧又高冷的氣息。

通常，當眼前之事偏離日常經驗，總讓人印象深刻或感不安，那般「未知」也成為某種警示或暗號，將這種「不安」轉移成神話、故事或是民間傳說，亦是人類處理情緒的一種方式，因此，長了毛的奇幻月色為編舞家鄭宗龍的靈感來源。

「毛月亮」由14位舞者幻化如獸，如原始神秘部族，姿態蟄伏、肉體顫動，在精準切割鏡面舞台上，演繹人性的欲望與爭奪，愛戀與孤寂，攪動「毛月亮」的現代說。

「毛月亮」將於台北、台中、高雄演出共7場。首演將於高雄衛武營國家藝術文化中心登場，詳情請前往官網查詢。



（影片來源：youtube）