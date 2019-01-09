外媒：一帶一路其實是一場大混亂

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)《彭博》分析，中國的一帶一路計劃其實根本不是陰謀，而是一場大混亂。來看看文章怎麽分析。

報導介紹，習近平一帶一路計劃最大的特色，就是以超越西方投資者的速度，對亞洲和非洲國家進行巨額投資。

文章説明，一般認為中國希望，將開發中國家困在債務陷阱中，再安插親中政府，以幫助該國實現自己的軍事戰略目標。

不過，《彭博》分析，一帶一路其實是一種混亂的「品牌」和「加盟」行為，方便中國各級官員及國有企業，拿到習近平開工認可。

報導引述一位學者説法，表示一帶一路根本沒有遵從一開始的戰略藍圖，而是一連串分散的投機行為。

《彭博》指出，中國雖然一開始希望，可以用一帶一路，在各地扶持親中政府，但實際上則是反對中國的政府上台，民衆對中國的敵意也愈來愈強。

參與一帶一路計劃的國家當中，除了最為人知，已將港口割給中國99年的斯里蘭卡外，同樣是印度洋小島國的馬爾地夫，也用選票逼迫親中前總統上台。

在馬來西亞和緬甸，紛紛取消或縮小中國計劃的多個建設。

在非洲方面，肯亞及吉布地，都面臨割地危機，而尚比亞則已陷主權危機，決定向中國說不。除了主權遭到侵蝕外，中國還在非洲國家，進行嚴重的種族歧視行為。

除了《彭博》外，也有其他媒體發表過有關一帶一路的評論，例如《產經新聞》報導，習近平在金磚五國高峰會活動中，發表演講，表示反對美國保護主義貿易政策。報導分析，川普主張美國優先，減少在國際社會上的存在感，給中國加強對中東和非洲影響力的機會。例如塞内加爾，就在不久前，成爲第一個簽署一帶一路文件的西非國家。

報導介紹，中國似乎爲了避免國内批評撒錢，而沒有對外公佈具體數字。報導引述《路透社》消息，表示中國同意給南非，高達147億美元的經濟援助，來「協助」興建基礎建設。南非國營電力公司，也拿到了25億美元的長期借款。除了塞内加爾和南非外，盧安達也得到了中國1億2600萬美元的借款。

報導引述國際貨幣組織説法，表示由於中國投資快速上升，導致某些非洲國家的負債比率，出現顯著攀升。當然，最大債主是中國。

報導介紹美國約翰·霍普金斯大學資料，表示中國在2000年到2015年間，總共借了非洲國家940億美元，相當驚人。而根據報導，《BBC》介紹專家説法，表示中國巨額投資，將導致非洲國家依賴中國資金，而淪爲殖民地。

《日本經濟新聞》也報導，中國前（2017）年一帶一路投資金額，來到201億美元，更新最高紀錄。然而，這也讓一些小國，陷入債務陷阱。

根據報導，雖然總體而言，中國對外投資，受到美中貿易戰等影響，有出現減少，但對一帶一路國家的投資，卻反而大幅上升，在去年來到201億美元，其中港口、鐵路、道路等基礎建設，佔大多數。

報導介紹一位中國國營建築企業人士説法。他表示，雖然中國政府規定，一帶一路計劃中，中國方最多只能出到85%的資金，但小國幾乎都無法承擔剩下的15%，因此實際上所有建設費用，都是中方在承擔。但他表示，某些建設案有中國政府在背後擔保，因此對企業來説，風險並不算高。

《日本經濟新聞》舉斯里蘭卡為例，表示外界開始擔心，中國這些看似友善的措施，其實是債務陷阱：先讓小國深陷債海，再名正言順地奪走其重要政治軍事經濟設施。根據報導，明年G20會議上，主辦國日本也將和與會國家討論此問題。

《亞洲時報》的時評則表示，中國一帶一路戰略，並沒有為小國帶來成長，反而是讓他們深陷債海、剝奪他們前景、並讓他們失去購買中國出口品的能力。相反地，馬歇爾計劃使歐洲國家復興，給他們購買美國商品的能力。

時評指出，一帶一路資金，大多來自中國負債累累的企業，而該國的經濟，正面臨内憂外患、四面楚歌。文章批評，一帶一路為中國，創造出「經濟不穩定的軸心」（Axis of Economic Instability），並埋下通貨危機的種子。

時評分析，對這些計劃供應大量人民幣，將造成中國國内通貨膨脹，外匯存底迅速減少，為全球金融創造不穩定性。

時評認為，現在美國採取保護主義貿易政策，限縮了中國發洩國内過剩產能的管道。此時，中國便宣稱一帶一路，可以擴大中國經濟成長，並加強全球地緣政治連接。

然而，文章直接點出，其實這一切都是謊言。時評批評，一帶一路建設計劃，要不是電影院、滑雪場等無意義的設施，就是吸錢的戲法。

文章引述學者説法，表示一帶一路計劃，多半不是為了當地經濟發展，而是希望讓中國更容易得到天然資源，或是拓展其低成本出口品市場。在許多建設計劃中，中國甚至直接從自己國家運勞工過去，減少對當地就業機會的貢獻。

學者警告，中國還想盡辦法，讓這些國家無法逃離債務：若他們要求延後償債日期，中國就會要求加碼簽建設合約，導致債務規模滾雪球般擴大。

文章接著提到，中國一帶一路計劃，還讓接受援助國家，失去成為中國出口品市場的機會，因為他們往往被債務壓迫，並因中國勞工隨企業湧進，導致製造業崩潰，喪失成長潛能。

時評警告，一帶一路一開始，可能真能對中國企業帶來正面助益，但長期而言，將對中國造成負面影響，因為中國往往幫這些蒙受損失的企業紓困（bailing out）。雖然中國政府總是能印更多錢，來解決債務問題，但此舉後果，可能是讓中國本土投資泡沫，擴展到整個歐亞大陸，甚至讓人民幣價值崩盤。

時評指出，雖然一般認為，中國試圖將人民幣匯率，維持在較高的水準（小口訣：匯率上升，外幣升值），但其實從今（2018）年8月開始，中國就一直在守護人民幣，阻止貶值。

時評介紹，中國政府主要靠外資流入，來協助維持人民幣價值，但就如一位學者回顧亞洲金融風暴時指出的一樣，資本流入的風險，其實相當巨大，因為危機爆發時，國内財富往往會隨著外國資本一起逃走，找尋其他適合投資的安定地點。

時評引述研究指出，若人民幣價值迅速下降，將增加財務槓桿過高的中國企業負擔，並提高經常帳危機風險，恐導致中國無法購買進口財，以及支付外國債務。

時評回顧，中國經濟危機，往往伴隨政治不安。最後，文章警告，中國政府官員，陷入一個「沒有出口」的困局：他們就未來政策走向，無法達成共識，並不願離開現有的政策，因為不知道替代方案。

其實一帶一路計劃大部分金錢交易，都是由美元進行，和世界上大部分交易無異，而人民幣也沒有因一帶一路，獲得作為國際貨幣所需的三個功能：計價單位、交易媒介、價值儲存。

英國《金融時報》則從金融角度，分析了一帶一路的問題。報導回顧，多年來，中國政府不斷努力，試圖在國際社會上，推廣人民幣使用，除了簽訂多個通貨交換協議，甚至放寬西方銀行，承銷外國公司發行之人民幣公司債的條件。

《金融時報》介紹，人民幣近年最大的成功，在於2016年，獲選成為國際貨幣組織特別提款權（Special Drawing Rights）的一籃子貨幣之一，得到和美元、歐元、英鎊、以及日圓相同的地位。

不過，報導提醒，雖然人民幣出現一些進展，但其國際使用程度，反而開倒車。

根據報導，人民幣在2015年，佔全球交易量總額的2.8%，但之後快速下降，到今年（2018）10月，只剩下1.7，且在中國國内，也只有13%的貿易，是用人民幣進行，為三年前的一半。

《金融時報》警告，由於人民幣還未能成為國際貨幣，因此一帶一路合作廠商，也大多偏好收到美金，讓中國央行放出大量外匯存底中的美元，協助「國策銀行」進行貸款。

不過，中國就算外匯存底再高，也絕對不是無限大，因此報導引述花旗銀行專家説法，表示中國達成一帶一路目標的能力，其實有限，受限於中國政府無法控制的因素：美元。報導介紹，若人民幣今天是國際貨幣，中國就能用印鈔票的方式，來滿足一帶一路建設計劃要求。

花旗銀行專家稱之為「美元限制」（dollar constraint），並向《金融時報》説明，若中國經常帳惡化，此限制就會更加明顯，因為若該國需要外國提供資金援助，他們就無法輕易動用美元資產，繼續推動一帶一路計劃。

非政府組織消除不義債務委員會（Committee for the Abolition of Illegitimate Debt）發佈評析指出，現在外界已發現，中國一帶一路計劃，會對接受投資的國家，帶來巨大債務、為所欲為的跨國企業、黑箱交易、資源環境剝削、以及地區團體破滅等恐怖結果，但多未提到此計劃對中國國内，帶來的貪污、國内金融困境、以及仇外情結高升等影響。

文章指出，中國和過去殖民帝國性質不同，因此今天的中國人，並沒有在國家對外擴張戰略中，得到好處。

文章先從中國共産黨執行一帶一路的目的開始看起。作者指出，資本必須追求利潤，但中國國内市場在2000年後，卻無法提供適合的環境供資本生存，因此許多資金便流向海外，而中國共産黨也相當鼓勵此現象，卻未仔細考慮其後果。

文章回顧，習近平成為國家主席前，其實表現普普，因此必須取得政治及經濟上的成功，才能穩固自己的權力，而一帶一路計劃便因此萌芽。

之後，一帶一路計劃吸收愈來愈多的資源，讓中國加強對相關計劃的管制，以控制風險，但對習近平的個人崇拜，導致沒人敢質疑一帶一路，因此該計劃便相當容易得到金融資源。

然而，文章説明，這造成一帶一路成為中國國内外貪污的溫床，並引起接受融資國不滿。

在中國國内方面，雖然文章坦誠，難以取得中國正確資料，但已有多人遭起訴，甚至傳聞有人將一帶一路當作洗錢手段，將資產送往國外，以在中國共產黨崩潰後，順利逃亡移居。

不過，文章指出，一帶一路將資金過渡投注國外的行為，也導致中國國内貧富差距日益擴大。文章回顧去（2018）年，中國湖南省耒陽市，出現家長因不滿分班方式，而集體抗議的情形，其中有600人湧進警察單位建築，向内部投擲啤酒瓶和磚瓦，導致員警受傷。連結内為《台灣英文新聞》報導。

消除不義債務委員會文章諷刺地指出，如果中國願意多花點錢請更多老師，耒陽市的抗議就根本不會發生，自然也不需要浪費金錢在鎮壓家長上。

此外，文章説明，中國為了鎮壓類似社會不滿情緒，使用大量資源在維穩上，佔了2017年政府年度支出的6.1%。

在排外情緒方面，文章分析，中國拍攝《戰狼》等愛國主義電影，導致部分民衆出現比中國政府更偏激的言論，例如希望用核武器打擊日本，導致若習近平未能滿足這些情緒高昂民衆的要求，火可能會燒到他的屁股上。

文章繼續寫道，中國透過一帶一路計劃，招攬了許多留學生，但他們都享受比中國學生更優渥的待遇，導致這群希望「中國優先」的「戰狼」之不滿，甚至開始散佈謠言，指非洲國家學生在中國散佈愛滋病。

最後，文章介紹中國在新疆對維吾爾族進行的打壓，並説明中國將該地作為最新科技迫害的試驗地，且可能在日後將大數據、臉部辨識等維穩手段，引進其他地方。文章指出，這證明一般民衆對中國來説，只是一帶一路計劃的犧牲品。

在結論中，文章批評一帶一路為中國帶來經濟放緩、社會動蕩、以及日益增強的打壓，而不是一個明亮的未來。

《台灣英文新聞》將持續關心一帶一路最新發展。

外媒：一帶一路其實是一場大混亂