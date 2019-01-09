傳日本即將購得馬毛島　有利強化美日安保

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本政府將鹿兒島縣西之表市的馬毛島，列為駐日美軍航空母艦艦載機，進行陸地模擬甲板起降訓練的移防替代基地，近期可望與擁有馬毛島大部分土地的一家公司簽約購入。

中央社9日引述讀賣新聞報導，美日兩國政府2011年將馬毛島列為美軍航母艦載機起降訓練的移防替代基地，但馬毛島的購地談判一直沒有進展，現在終於露出曙光。近期之內，日本政府可望與地主簽約購地。

知情人士透露，購地金額為是160億日圓（約新台幣45億元）。本週之內，日本防衛省將與擁有馬毛島大部分土地、設在東京的一家開發公司簽約，3月底前可望取得馬毛島。

報導指出，日本政府若能購得馬毛島，駐日美軍的訓練環境將獲改善，在加強美日安全保障體制上，具有很大意義。

馬毛島位於種子島西方約12公里的海上(如以下示意圖)，面積約8平方公里，島上沒有居民。日本政府購島之後，將建設成自衛隊的設施，和美軍共同使用。

馬毛島可用來當成隸屬沖繩縣美軍普天間基地的新型運輸機、魚鷹機的訓練基地，以減輕沖繩駐日美軍基地太多的困擾。

圖片來源: Google Inc./TN後製

對日本政府近期可望購得馬毛島的消息，政府發言人、內閣官房長官菅義偉今上午在例行記者會僅說：「無可奉告。」

菅義偉說，有飛機起降訓練設施，是重要的安全保障。政府為了充實西南地區的防衛體制，會整備自衛隊設施，同時也會選出可讓航母艦載機進行起降訓練的替代基地。他表示，希望能儘早有永久性的訓練設施，今後會持續處理此事。