分紅不如減稅？　蔡英文：我已幫大家減稅加薪

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文日前提出經濟紅利，要將去年超出預期稅收，分配予收入較少的民眾，此事目前仍未定案。不過有部分媒體指分紅不如減稅，蔡總統連兩日透過臉書發文向民眾說明該政策考量，並強調政府不只已經減稅，還幫大家加薪。

蔡總統今（9）日第三度透過臉書說明分發經濟紅利的緣由。她強調，「我不只已經減稅，還幫大家加薪。」今年元旦開始，基本工資調升至新臺幣23,100元，是蔡政府執政近三年來第三次調漲，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。」

同時，兼職時薪也從去（2018）年的新臺幣140元調高至150元，蔡總統指出，「改善低薪，政府責無旁貸。照顧弱勢，就是我們最重要的任務之一。這是我該做的，而且我有做。」

關於減稅，蔡總統昨日也發文表示，今年5月報稅期間，「大家應該就會有感！」

去年通過稅改，將所得稅的門檻，從新臺幣30.6萬提高到40.8萬元，等同於月薪3萬元以下的勞工無須繳交所得稅。此外，四口家庭如果有兩名5歲以下子女，年薪123.2萬元以內，也免繳所得稅。

四大標準扣除額，包括標準扣除額、薪資特別扣除額、幼兒學前扣除額以及身心障礙特別扣除額皆已提高，蔡總統也表示，「拉年輕人一把，做的比說的更重要，我知道做得永遠不夠多，但我們會繼續做下去！」