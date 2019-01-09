新南向外籍生揮毫寫春聯 感受新年過節氣氛

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）農曆新年即將到來，為讓校內外籍生也能體會寫春聯的樂趣，中華醫事科技大學1月8日特別邀請吳英賔等5位書畫名家到校現場揮毫寫春聯和示範寫意國畫，並指導來自印尼、越南和港澳的外籍學生。

許多外籍學生都是第一次拿毛筆寫春聯，覺得非常新鮮，農曆新年歲次豬年，有學生寫豬年好運到、有人寫新年快樂、也有寫發大財、功課順利等，寫好的春聯掛在藝術中心展示，紅咚咚一片讓校園提早呈現農曆新年喜氣洋洋的過節氣氛。

中華醫大通識教育中心邀請書法家吳英賔、林木村、林隆旗和國畫家郭金保、王巧雲受邀擔任駐校園藝術家，帶領來自印尼、越南和港澳的數十位外籍生體驗寫春聯，觀摩國畫創作技法。

參與活動的外籍學生來台灣求學時間不到3個月，才接觸中文不久，對他們來說漢字猶如一張張意境深遠的畫作，這次的春聯書寫體驗從如何拿毛筆、墨量控制到下筆進行挾、押、鉤、格、抵等書法技法，每一步驟都是新奇的挑戰。

但在書法家們的引導下，體驗華人社會的年節習俗，大家有樣學樣的寫出恭喜發財、新年快樂、吉祥如意、平安喜樂等應景吉祥話，有些學生更俏皮的自我發想寫豬年好運到、發大財、功課順利、交到好朋友等創意春聯，說要貼在宿舍祈求好運。