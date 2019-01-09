管中閔就任台大校長　遭爆幾位新任一級主管是挺管人馬

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）一身爭議的管中閔，8日在讚與噓聲中正式就職台大校長，現有媒體報導，管中閔台大校內新一波一級行政團隊已經確定，有高比例為挺管人馬。

8日的台大校長交接典禮由教育部常務次長林騰蛟負責監交，他代表教育部感謝代理校長郭大維穩定校務發展，持續推動精進教學，讓校務沒有中斷。管中閔則發表1456字致詞，表示「風雨已過，明天才是奮鬥的戰場。」

台大經濟系教授鄭秀玲在交接典禮之後於臉書發文表示，「管案被特定媒體操作成政府『卡管』，管校長的誕生也是因為退休的老校長、代理校長郭大維和遴選委員會召集人陳維昭等人，強力施壓、抹黑及阻擾學生代表們提出管兼職證據，以及多方奔走遊說和請託 (陳維昭甚至和王金平二次請見總統等)，更離譜的是管案訴願被駁回的前一天，葉俊榮前教育部長竟號稱為了『公益』，放水擔任台大校長。由此可見，管案的爭議絕對沒有快就會落幕，或許對於台大校方、執政黨，與管中閔真正的挑戰與困難才正要開始。」

鄭秀玲呼籲，監察委員正在調查管中閔諸多兼職爭議，若未來調查違法屬實遭彈劾，管教授與其友好團體和媒體切勿炒作為政府卡管，我們只期盼一位沒有違法的校長，並強調管中閔只是暫任校長。

信傳媒報導，據了解台大校內一級行政團隊重組已經確定，分別由在去年就傳出將接任副校長的前國研院院長、台大地質系教授羅清華、先前挺管的土木工程系教授周家蓓，與同為這次校長遴選的競爭對手前電資學院院長陳銘憲，三位擔任副校長。

其他職務方面，主秘一職由哲學系主任暨生命教育研發育成中心主任孫效智接手，教務長由動物科學技術系主任丁施同擔任，研發長改由電資學院教授李百祺接任，學務長則是台大社工系教授沈瓊桃，總務長由葛宇甯留任，財務長則為台大會計系教授廖佩真出任。

報導指出，這份名單中的孫效智、丁詩同、沈瓊桃都曾以行動表示支持管中閔上任校長。

新任一級主管高比例的挺管人數，也讓一些台大學生擔憂，在這次校長遴選之後，多數學生代表被抹黑並貼上反管標籤，因此，要如何在校園中建立信心，也是管中閔上任後的一大難題。