臺博館最新特展　「蟲蟲星球」裡昆蟲與植物的競合

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺灣博物館最新特展「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」昨（8）日開幕，推出八大主題，探討昆蟲與植物之間互相競爭與互利共生的微妙關係。

策展人臺灣大學昆蟲學系副教授蔡志偉於開幕式致詞時表示，昆蟲與植物兩者之間有著錯綜複雜的交互關係，不僅昆蟲取食植物，少數特殊植物也會誘捕、消化昆蟲。此外開花植物依靠活動力強的昆蟲協助傳遞花粉或散播種子，植物以花粉、花蜜或居所作為回報，「有些昆蟲會與植物相互合作，形成一種互相依賴、雙方獲利的生命共同體。」這類特殊的互利共生關係值得大家進一步去認識與研究。

儘管人類是地球的主宰者，但以數量而論，昆蟲才是地球上為數最多的「居民」。事實上，地球上百分之75的已知動物種類是昆蟲，穴居於地球上的昆蟲約有100萬兆隻，也是全球人口的兩億倍多。

此次臺博館特展結合圖文資訊、昆蟲與植物標本，並搭配Virtual Reality（虛擬實境），透過「昆蟲星球」、「七嘴八舌」、「素食主義者」、「昆蟲順風車」、「昆蟲媒人婆」、「最佳拍檔」、「致命陷阱」、「飛行的色彩」等八大主題，揭露昆蟲與植物之間互相競爭與互利共生的微妙關係。

臺博館館長洪世佑則指出，此次臺博館與國立臺灣大學博物館群及昆蟲標本館暨昆蟲學系共同主辦「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展，希望透過博物館主動合作結盟的方式，將各種豐富的學術資源及文化內涵，以更生活化、更生動的方式帶入民眾生活。「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展自即日起到9月1日止。

►「昆蟲與植物的愛戀變奏曲」特展自即日起到9月1日止（照片來源：臺博館提供）