ESG 績效資訊揭露與永續指數研析 即日起開始報名嘍！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由台灣企業永續研訓中心與新光人壽保險公司主辦的「第31場次 提升企業永續競爭力研究系列課程」將在本(1)月23日登場。該課程邀請到臺灣指數公司陳文練總監、東南科技大學i-Sees企業永續管理研究中心許家偉副教授等多位學者專家，為百位民眾解析永續價值指數如何成為投資人的參考標準。

台灣企業永續研訓中心表示，道瓊永續指數(DJSI)追蹤全球頂尖企業的社會責任指數，為全球投資機構重要參考指標。台灣企業永續研訓中心與國立台北大學攜手合作經由環境、經濟、社會及揭露各永續發展面向，評分篩選績優企業納入屬於本土的「台灣永續價值指數」(TWNSI)，造就投資新契機。

活動資訊如下:

時間：2019年1月23日(三) 下午14:00-16:30

地點：新光人壽新板大樓17樓（新北市板橋區中山路一段141號）

費用：會員企業免費，一般民眾新台幣1,000元整，學生新台幣500元整

報名網址：提升企業永續競爭力研習系列課程-第31場次「ESG 績效資訊揭露與永續指數研析」

活動聯絡人：台灣企業永續研訓中心 璩文浩高級專員，02-2769-8968分機 203，E-mail: whchu@ccstw.net