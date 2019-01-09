「陸域保育類野生動物名錄」　新增17種台灣物種、1科10種國外物種

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣朱雀、黑尾鷸、白耳畫眉等17種台灣地區物種，正式被歸類為「保育類野生動物」，有飼養在名單上動物的民眾，請在3月8日前向所在地政府辦理登記，避免觸法。

行政院農業委員會於今（9）日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，台灣朱雀、黑尾鷸、白耳畫眉等17種台灣地區物種，由「一般類」調整為「保育類」，在非台灣地區的國外物種新增1科10種，同時移除286 種保育類動物。有飼養這次公告名錄新增保育物種的民眾，應在今(2019)年3月8日前向所在地各直轄市、縣(市)政府辦理登記。另外，海洋委員會公告之「 海洋保育類野生動物名錄」也在今日同步生效。

▲台灣朱雀列入保育名錄。(照片來源：林務局 / 陳王時 攝影)

林務局表示，這次陸域保育類動物名錄修正，在國內物種部分，新增草花蛇、青頭潛鴨、金鵐等17種野生動物，由一般類調整為保育類。另8種由保育類調整為一般類的野生動物，有山羌、台灣獼猴、白鼻心、大田鷸、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥。

在國外物種部分，則參考華盛頓公約(CITES)第17次會員大會最新物種附錄修正，將婆羅蜥科所有種及肯亞樹蝰、肯亞角蝰、安氏樹鱷蜥、幻彩壁虎、鈷藍日守宮、的的喀喀湖蛙等由一般類調整為保育類，加強保育這些物種當地之野外族群。而國內已有成熟產業之爪哇雀及大部分CITES附錄二的鸚鵡，其利用不影響野外族群生存，則調整為一般類野生動物。

▲白耳畫眉列入保育名錄。(照片來源：林務局 / 陳王時 攝影)

這次的陸域保育類野生動物名錄，是由農委會於2018年6月25日加開「行政院農業委員會野生動物保育諮詢委員會議」，並自9月11日辦理預告，於11月12日結束 預告。預告期間，動保團體曾表達擔心台灣獼猴、山羌、白鼻心調整為一般類野生動物，將會有遭致獵捕、飼養的問題。

林務局說明，台灣獼猴野生族群雖移列為一般類，惟除公告修正前原已在各直轄市、縣(市)政府登記在案之台灣獼猴得繼續飼養並持續列管與接受查核外，如有發現新飼養的個體，將嚴格追查其來源，避免有捕捉野生獼猴之情事發生。

▲栗背林鴝列入保育名錄。(照片來源：林務局 / 陳王時 攝影)

另各直轄市、縣(市)政府每年均定期執行查訪寵物店、山海產店及可能販賣野生動物與其產製品的店家，自該名錄修正後，林務局將不定期辦理全國性聯合查緝工作，擴大稽查店家，打擊非法商業利用野生動物。

有民眾質疑，將台灣獼猴移出保育類是為了解決獼猴危害農作物的問題。林務局強調，保育類名錄是專家群依「野生動物評估分類作業要點」及其專業判斷後結果，與解決農損問題並無關係。

農委會自2016年起推動「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」，補助獼猴危害農作區域農民架設電網設施，不僅防治台灣獼猴，對於野豬、梅花鹿、山羌或野兔等動物也具效果，經農委會努力推廣下，農民申請架設電圍網件數，從2016年45件大幅提升至2017年的216件，及2018年的245件，共計506件電圍網申請案，未來仍將持續推動，鼓勵以友善的方式處理獼猴危害農作物問題。

▲山羌調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局 / 姜博仁 攝影)

另外，針對保育類名錄調整後相關物種的監測機制， 林務局已與特有生物研究保育中心合作盤點及檢討現有長期野生動物 監測系統，及結合相關單位、公民科學家、保育團體、 專家學者的各種調查計畫，整合資訊來源，增加監測努力量， 建立全國調查資料庫，以補足科學證據需求， 提升保育類野生動物名錄社會公信力。若未來發現野外族群有異常變動狀況時，將適時依族群動態調整名錄。

林務局呼籲，不論是保育類或是一般類野生動物都不可以隨便捕捉，提醒民眾多加注意，以免受罰。民眾如有疑義，可逕向所在地各直轄市、縣(市)政府洽詢。

詳細「陸域保育類野生動物名錄」與其他資訊，請上林務局官網查詢。

▲白鼻心調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局)

▲雨傘節頭調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局 / 林華慶 攝影)

▲眼鏡蛇調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局 / 林華慶 攝影)

林務局小提醒：(資料由林務局提供)

民眾持有新增保育類野生動物，應於2019年3月8日前登記

民眾如持有新增保育類物種，應於3月8日前，持登記申請表(於林務局網頁下載)、身分證明文件、相關野生動物證明文件(如華盛頓公約輸出許可證或國內商家開立之購買證明)，及清楚可供辨識之照片，向所在地各直轄市、縣(市)政府辦理登記，經核發登記卡後，始得繼續飼養或持有。

一般類野生動物可以獵捕嗎?

一般類野生動物仍受野保法規範，不得任意獵捕；依法，獵捕哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類等一般類野生動物，應在地方主管機關劃定的區域內為之，目前各地方政府均無劃定任何區域供獵捕，民眾即無後續獵捕與飼養之許可，違者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

鼓勵以友善且最有效的電圍網，防治獼猴危害

架設電圍網防止獼猴入侵，為目前最有效且持久之防治方式，截至去年底政府已補助506件電圍網申請案，平均提升6-9成以上作物產量，目前日本也是使用同樣方式防治野生動物危害。

飼養台灣獼猴會受罰嗎?

地方政府均掌握有臺灣獼猴持有人列管資料，後續仍會進行定期查核管理，如有發現新增及來源不明之台灣獼猴，將依法查察，違者可處新台幣6萬以上30萬以下行政罰鍰。