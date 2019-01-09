「陸域保育類野生動物名錄」　新增17種台灣物種、1科10種國外物種

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣朱雀、黑尾鷸、白耳畫眉等17種台灣地區物種，正式被歸類為「保育類野生動物」，有飼養在名單上動物的民眾，請在3月8日前向所在地政府辦理登記，避免觸法。
行政院農業委員會於今（9）日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，台灣朱雀、黑尾鷸、白耳畫眉等17種台灣地區物種，由「一般類」調整為「保育類」，在非台灣地區的國外物種新增1科10種，同時移除286
▲台灣朱雀列入保育名錄。(照片來源：林務局 / 陳王時 攝影)
林務局表示，這次陸域保育類動物名錄修正，在國內物種部分，新增草花蛇、青頭潛鴨、金鵐等17種野生動物，由一般類調整為保育類。另8種由保育類調整為一般類的野生動物，有山羌、台灣獼猴、白鼻心、大田鷸、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥。
在國外物種部分，則參考華盛頓公約(CITES)第17次會員大會最新物種附錄修正，將婆羅蜥科所有種及肯亞樹蝰、肯亞角蝰、安氏樹鱷蜥、幻彩壁虎、鈷藍日守宮、的的喀喀湖蛙等由一般類調整為保育類，加強保育這些物種當地之野外族群。而國內已有成熟產業之爪哇雀及大部分CITES附錄二的鸚鵡，其利用不影響野外族群生存，則調整為一般類野生動物。
▲白耳畫眉列入保育名錄。(照片來源：林務局 / 陳王時 攝影)
這次的陸域保育類野生動物名錄，是由農委會於2018年6月25日加開「行政院農業委員會野生動物保育諮詢委員會議」，並自9月11日辦理預告，於11月12日結束
林務局說明，台灣獼猴野生族群雖移列為一般類，惟除公告修正前原已在各直轄市、縣(市)政府登記在案之台灣獼猴得繼續飼養並持續列管與接受查核外，如有發現新飼養的個體，將嚴格追查其來源，避免有捕捉野生獼猴之情事發生。
▲栗背林鴝列入保育名錄。(照片來源：林務局 / 陳王時 攝影)
另各直轄市、縣(市)政府每年均定期執行查訪寵物店、山海產店及可能販賣野生動物與其產製品的店家，自該名錄修正後，林務局將不定期辦理全國性聯合查緝工作，擴大稽查店家，打擊非法商業利用野生動物。
有民眾質疑，將台灣獼猴移出保育類是為了解決獼猴危害農作物的問題。林務局強調，保育類名錄是專家群依「野生動物評估分類作業要點」及其專業判斷後結果，與解決農損問題並無關係。
農委會自2016年起推動「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」，補助獼猴危害農作區域農民架設電網設施，不僅防治台灣獼猴，對於野豬、梅花鹿、山羌或野兔等動物也具效果，經農委會努力推廣下，農民申請架設電圍網件數，從2016年45件大幅提升至2017年的216件，及2018年的245件，共計506件電圍網申請案，未來仍將持續推動，鼓勵以友善的方式處理獼猴危害農作物問題。
▲山羌調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局 / 姜博仁 攝影)
另外，針對保育類名錄調整後相關物種的監測機制，
林務局呼籲，不論是保育類或是一般類野生動物都不可以隨便捕捉，提醒民眾多加注意，以免受罰。民眾如有疑義，可逕向所在地各直轄市、縣(市)政府洽詢。
詳細「陸域保育類野生動物名錄」與其他資訊，請上林務局官網查詢。
▲白鼻心調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局)
▲雨傘節頭調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局 / 林華慶 攝影)
▲眼鏡蛇調整為一般類野生動物。(照片來源：林務局 / 林華慶 攝影)
林務局小提醒：(資料由林務局提供)
民眾持有新增保育類野生動物，應於2019年3月8日前登記
民眾如持有新增保育類物種，應於3月8日前，持登記申請表(於林務局網頁下載)、身分證明文件、相關野生動物證明文件(如華盛頓公約輸出許可證或國內商家開立之購買證明)，及清楚可供辨識之照片，向所在地各直轄市、縣(市)政府辦理登記，經核發登記卡後，始得繼續飼養或持有。
一般類野生動物可以獵捕嗎?
一般類野生動物仍受野保法規範，不得任意獵捕；依法，獵捕哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類等一般類野生動物，應在地方主管機關劃定的區域內為之，目前各地方政府均無劃定任何區域供獵捕，民眾即無後續獵捕與飼養之許可，違者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。
鼓勵以友善且最有效的電圍網，防治獼猴危害
架設電圍網防止獼猴入侵，為目前最有效且持久之防治方式，截至去年底政府已補助506件電圍網申請案，平均提升6-9成以上作物產量，目前日本也是使用同樣方式防治野生動物危害。
飼養台灣獼猴會受罰嗎?
地方政府均掌握有臺灣獼猴持有人列管資料，後續仍會進行定期查核管理，如有發現新增及來源不明之台灣獼猴，將依法查察，違者可處新台幣6萬以上30萬以下行政罰鍰。