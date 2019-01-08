台北麝香豬屍確認未染豬瘟　中客攜香腸遭金門開罰首例20萬

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄關今(8)日表示，金門海關昨天在水頭碼頭查獲中國籍徐姓旅客攜帶6條非真空包裝香腸0.4公斤入境，遭海關人員查獲後移送農委會金門檢疫站，開罰20萬元。

這也是金門地區首次遭裁罰新台幣20萬元的案例。

另一方面台北市動保處今表示，昨(7)日在和平東路3段巷弄內空地發現的麝香豬屍體，檢驗報告已出爐，並未檢出感染非洲豬瘟病毒，呼籲民眾不必擔心。

動保處呼籲，如發現豬屍不需驚慌，可立即通報1999市民專線，動保處會派員前往現場處理。至於養豬飼主，若發現飼養豬隻異常死亡或疑似感染動物傳染病，應立即通報動物防疫機關進行後續管控。

動保處說，若隨意丟棄斃死豬屍體，會依違反動物傳染病防治條例規定開罰，希望大家一起努力防堵非洲豬瘟疫情入侵。

由於國內死豬隨意棄置的案例頻傳，為增加警示作用，農委會防檢局今(8)日中午已在非洲豬瘟專區網頁上，公布各地通報棄置及海漂豬隻檢驗結果。

綜合《自由》與中央社報導，非洲豬瘟中央災害應變中心，今在農委會舉行專家會議。會前農委會副主委黃金城對國內死豬不斷出現棄置案例，直言是「壞習慣」。目前案例已經整理完成，預計今天就會公布在農委會非洲豬瘟專區網頁。

黃金城指出，他也已通知養豬協會，請他們幫忙宣導，不要把病死豬丟到河川，這很重要。因為只要打個電話給防疫所就會來收，不該丟到河川。

根據農委會防檢局統計，從12月19日宜蘭五結海邊出現死豬棄置案例開始，統計到昨為止共17個案例，死豬棄置地點包含宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣、桃園市、金門縣、高雄市、屏東縣和台北市。

防檢局表示，除了金門一隻海漂豬驗出陽性反應，另外還有桃園昨天兩例正在檢驗。目前為止台灣本島棄置豬檢驗結果均為陰性。