富邦贊助選手揮桿獻愛心 力挺雙老化家庭支持服務計畫

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）20 19新年伊始，富邦金控再次攜手第一社會福利基金會舉辦「 讓愛轉動 為你加油」公益球敘活動，富邦贊助的體育選手齊聚響應， 包含富邦悍將副領隊陳金鋒、球星林哲瑄、高國輝、胡金龍、 林益全、蔣智賢；還有台灣舉重女神郭婞淳；高球選手潘政琮、 盧建順、葉昱辰、徐薇淩、姚宣榆、李旻、 陳宇茹以及富邦勇士隊球星張伯維等都將共襄盛舉，期許以「 正向的力量」讓愛持續轉動！

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期以來整合各項資源， 積極參與社會公益活動，希望能發揮「正向的力量」 讓世界持續美好。去年應富邦贊助的台灣高球好手潘政琮邀請， 一同關注心智障礙者的「雙老化議題」議題， 舉辦第一次的公益球敘活動， 富邦集團贊助的各項體育好手都攜手響應。今年富邦與第一社福基金會再度攜手舉辦公益球敘活動， 希望能讓更多企業及社會大眾來共同關注這議題。更特別的是， 今年集團內的momo購物網後續也將協助公益販售選手們與第一社 福學員創作的授權商品，募集更多善款。

第一社會福利基金會執行長賴美智表示， 第一社福平時就積極的規劃學員們的體能活動， 希望能延緩老化進而強化身心健康。同時， 透過繪畫課程訓練學員的專注力，並提升創造力。

第一社福照顧和訓練中重度心智障礙幼兒及成人已39年， 無論是社會上或是第一社福服務的對象及其家庭， 年邁家長照顧中高齡憨兒的案例愈趨增加。「 雙老化家庭支持服務計畫」乃成為基金會的重點工作，為此， 每年需募集龐大經費以為支應，急待社會善款支持。第一社福感謝富邦金控願意再次與第一社福共同發起公益球敘的活動， 延續去舉辦的「讓愛轉動 為你加油」公益高球球敘活動， 讓愛以及正向的力量能持續轉動下去；後續公益商品上架時， 也歡迎民眾多多支持。