證交所發展臺股利基　赴中國廣東推動臺商上市

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）2018年全球總體經濟大致呈現穩健成長，惟受到中美貿易戰帶來的不確定因素影響，各主要指數多於第四季反轉，而台股在基本面支撐下，指數及交易表現在亞洲地區相對穩定，甫進入2019年，證交所即率上市團隊前往中國廣東地區招商，爭取臺商回臺上市。

截至2018年底，臺灣上市公司總市值達29.3兆元，在全球交易所排名前進一位至第17名；日均成交值1,302億元，較前一年度成長24%，成交值周轉率92.6％；尤其，上市公司籌資金額約4,966億元，創下近五年新高，充分彰顯臺灣資本市場直接融資功能。

各國資本市場特性不同，經統計2018年外國企業在臺上市(KY股)之個別公司平均市值約新台幣106億元，較港股及A股為低,顯見臺灣資本市場對於成長型中小企業是成本相對合理及環境友善的籌資平台，其他包括IPO審查時程掌握、價格決定機制、集保期間及相關法規制度透明，國際化程度高及上市後再籌資(SPO)便捷等特色，持續吸引優質海外臺商來臺上市。

此外，證交所致力於完善相關規章，為提升IPO審查效率，上市審查期間已由八週縮短至六週。迄今外國上市公司(KY股)已達73家，占整體市場上市家數約8%；總市值達新臺幣7,763億元，2018全年度成交值周轉率248%，可見臺灣資本市場吸引外企上市已達相當規模，上市後表現也備受投資人青睞。

今年證交所持續加強海外招商，並與工研院及國際性金融機構等相關單位合作，提供海外臺商籌資、融資、升級及轉型之一站式服務，進一步提升臺商之營運實力及深化與臺灣鏈結。甫進入2019年，證交所即率上市團隊前往中國廣東地區招商，向當地臺商說明國內資本市場發展現況，並積極爭取臺商回臺上市。近期金融資訊共同申報準則（CRS）議題發酵，有助於海外臺商財務資訊更加透明，進而提升臺商上市的意願。