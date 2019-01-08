台南警五分局加強查緝宣導 鼓勵失聯移工自行到案

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台南市警五分局針對轄區內外籍移工聚集地加強訪查與宣導行動，並透過多元管道，向新住民與外籍移工團體宣導，並鼓勵失聯移工與逾期居（停）留人口於移民署「擴大失聯移工、逾期停(居)留外來人口自行到案」專案期間自行投案。

台南市警五分局表示，由於假日常有外籍移工前往台南火車站前商圈、台南公園活動，員警除持續加強「觀宏專案」脫團旅客及外籍人士不法查察、訪問服務與安全維護作為外，並利用多元管道，積極向外籍移工團體宣導，鼓勵失聯移工及逾期停(居)留外來人口自行到案，防治組外事巡官透過諮詢布建與多方宣導，目前已有失聯外勞主動向警自首。

警五分局表示，因應政府政策，將運用各種語言，透過網路和商家，加強宣導。

內政部移民署即日起至6月30日推動為期半年的「擴大失聯移工、逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，逾期失聯人口只要到移民署全國各服務站，或撥打專案電話自行投案，皆可免收容，並僅需繳交逾期罰鍰新台幣2000元，並且減免禁止入國期間。

移民署免付費專線，鼓勵民眾與自行到案、踴躍檢舉與投案。

「免付費自行到案/ 檢舉非法雇主、仲介」專線：0800-024-881

「防制人口販運專線」：（02）2388-0395